Produtores de café do Cerrado Mineiro vão à Itália promover selo de DO

São Paulo, 26 - A Federação dos Cafeicultores do Cerrado realizará, entre os dias 1º e 8 de outubro, um road show para promover o selo de Denominação de Origem (DO) da Região do Cerrado Mineiro (RCM) em três importantes cidades italianas: Milão, Florença e Roma. Segundo comunicado da federação, a iniciativa faz parte da campanha "A Verdade é Rastreável", que busca destacar a autenticidade e rastreabilidade do café produzido na região. A rastreabilidade, principal diferencial do café do Cerrado Mineiro, é uma garantia de origem que atende às expectativas do consumidor europeu, cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e autenticidade dos produtos que consome, disse a federação.Segundo o diretor executivo da entidade, Juliano Tarabal, a ideia é ampliar o reconhecimento da Denominação de Origem Cerrado Mineiro no mercado italiano e abrir novas oportunidades de negócios para os produtores da região. "Mapeamos cerca de 700 empresas no mundo que utilizam a origem Cerrado Mineiro e o mercado italiano é um dos principais. Escolhemos a Itália para iniciar uma série de eventos internacionais, com o objetivo de detalhar como funciona o processo de DO, apresentando a produção, normas, benefícios, as características do terroir, além de informar os principais números, cooperativas e armazéns credenciados e a história dos produtores. Nossa expectativa é que o road show gere novas parcerias comerciais, ampliando ainda mais o crescimento da marca RCM no mercado global."RoteiroA Itália é um dos maiores importadores de café brasileiro, especialmente do Cerrado Mineiro, e também um dos principais consumidores de produtos com DO, fator que agrega valor ao café da região.O tour começa no dia 1º de outubro, em Milão, em uma ação simbólica para comemorar o Dia Internacional do Café. A illycaffè, uma das maiores empresas de café na Itália, promoverá uma ação especial em uma das mais famosas estações de metrô da cidade, destacando o café do Cerrado Mineiro com o selo de origem e a prática da agricultura regenerativa. No mesmo dia, haverá uma prova de café (cupping) na cafeteria Cafezal Specialty Coffee, oferecendo aos consumidores italianos uma experiência sensorial com o autêntico café da região. No dia seguinte, outro evento será realizado na mesma cafeteria, desta vez para compradores. A programação em Florença, no dia 3 de outubro, prevê um evento para torrefadores na cafeteria Ditta Artigianale e se encerra em Roma, no dia 8, com um encontro na Embaixada do Brasil para a indústria de torrefação, com a participação de Vanusia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café (OIC) e de Andrea Illy, presidente da illycaffè.A Região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área cultivada de aproximadamente 250 mil hectares, produzindo, em média, 6 milhões de sacas de 60 kg por ano. Esse volume representa 25,4% da produção de café em Minas Gerais e 12,7% da produção nacional.