EUA enviam para Israel pacote de ajuda de R$ 47,3 bilhões

Em meio à escalada do conflito com Hezbollah, o governo de Israel informou nesta quinta-feira (26) que recebeu um pacote de ajuda militar de US$ 8,7 bilhões (aproximadamente R$ 47,3 bilhões) dos Estados Unidos.

De acordo com o Ministério da Defesa do país, a quantia apoiará os esforços das forças militares de Israel em curso atualmente, além de modernizar seus sistemas aéreos.

A pasta acrescentou que por volta de US$ 5,2 bilhões vão financiar as compras do Domo de Ferro e da Funda de Davi, mecanismos antimísseis dos israelenses, e de um "sistema laser de última geração".

O novo auxílio americano foi encaminhado pouco tempo depois de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, ter pedido à comunidade internacional que parasse de enviar armas a Israel.

O governo israelense também anunciou hoje que recusou a proposta de cessar-fogo com o Hezbollah feita por Estados Unidos e França.