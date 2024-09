Meloni defende reforma do Conselho de Segurança da ONU

NOVA YORK, 25 SET (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, defendeu uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, durante discurso na Assembleia-Geral da ONU, mas desde que não preveja a criação de novos assentos permanentes. A renovação do organismo é uma bandeira antiga do Brasil, que, no entanto, pleiteia a ampliação do número de membros fixos, grupo composto hoje por China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido, que têm poder de veto.

"A Itália está convencida de que qualquer revisão da arquitetura de funcionamento das Nações Unidas, a partir do Conselho de Segurança, não pode prescindir dos princípios de igualdade, democracia e representatividade. Seria um erro criar novas hierarquias, com novos assentos permanentes", disse Meloni no plenário da ONU.

"Estamos abertos a discutir a reforma sem qualquer preconceito, mas queremos uma reforma que sirva para representar melhor todo mundo, não só alguns", acrescentou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende que o Brasil e outros países, como Alemanha e Índia, se tornem membros permanentes do Conselho de Segurança, enquanto a Itália pleiteia que a reforma beneficie grupos de nações. (ANSA).

