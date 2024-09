Israel 'não deseja' invadir o território do Líbano, diz embaixador na ONU

Israel "não deseja" realizar uma invasão ao território do Líbano, declarou nesta terça-feira (24) o embaixador israelense nas Nações Unidas, Danny Danon, após os bombardeios mortais de seu país contra o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah.

"Temos experiência passada no Líbano. Não desejamos iniciar qualquer tipo de invasão naquele território", disse Danon.

"Não quero mandar meu filho para lá. Não queremos enviar nossos rapazes para lutar em um país estrangeiro", afirmou o diplomata israelense à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, centrada na escalada do conflito entre o Exército israelense e o Hezbollah.

"Mas estamos decididos a proteger os civis de Israel", advertiu o embaixador, depois que cerca de 90.000 de seus concidadãos deixaram o norte do país durante quase um ano por medo da guerra com o Líbano.

Desde a segunda-feira, dezenas de milhares de libaneses, segundo a ONU, fugiram das áreas bombardeadas por Israel, que deixaram cerca de 560 mortos e mais de 1.800 feridos.

"Preferimos uma solução diplomática (mas) se isso não funcionar, vamos recorrer a outros métodos para demonstrar à outra parte que falamos sério", continuou Danon.

"Mas não vamos embarcar em uma aventura (terrestre) tão rapidamente", concluiu, lembrando que o objetivo da operação contra o Hezbollah no sul do Líbano era conseguir que os moradores do norte de Israel voltassem para casa.

O presidente americano, Joe Biden, advertiu nesta terça-feira na ONU para o risco de uma "guerra em grande escala" no Líbano, enquanto Israel prosseguir com seus ataques ao país, agora "à beira do abismo", segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

