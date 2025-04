Ataque israelense ao sul de Beirute mata comandante de grupo islâmico sunita, diz comunicado

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque de drone israelense ao sul da capital libanesa matou um dos principais comandantes do grupo militante Jama'a Islamiya nesta terça-feira, disse o grupo, em um ataque posteriormente confirmado por Israel.

Os militares israelenses anunciaram que tinham matado Hussein Atawi, uma "figura-chave no Jama'a Islamiya com ligações com o Hamas", disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF) nesta terça-feira.

De acordo com as IDF, Atawi estava envolvido no planejamento e no avanço de atividades "terroristas" do Líbano para o território israelense, tendo como alvo os soldados das IDF na fronteira norte.

Atawi, um dos principais comandantes do braço armado do grupo islâmico sunita Jama'a Islamiya, conhecido como Forças Fajr, foi morto enquanto dirigia de sua casa para seu escritório em Beirute, segundo um comunicado da Jama'a Islamiya.

As Forças Fajr dispararam foguetes contra Israel através da fronteira sul do Líbano durante a guerra de um ano que terminou no ano passado com um acordo de cessar-fogo. Os ataques aéreos israelenses mataram vários membros do grupo durante o conflito.

Desde o cessar-fogo, Israel continuou a realizar ataques em território libanês, principalmente contra combatentes do grupo armado libanês Hezbollah ou seus depósitos de armas. As tropas israelenses também ainda ocupam cinco posições em colinas no sul do Líbano.

O Líbano, o Hezbollah e a Jama'a Islamiya condenaram os ataques e a presença das tropas israelenses, chamando-os de violações da trégua e da soberania do Líbano. Israel afirma que os combatentes e as armas representam uma ameaça para os civis israelenses.

