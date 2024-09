Aumenta a saciedade e fortalece imunidade: benefícios da guabiroba à saúde

Apesar de não ser muito conhecida, a guabiroba é uma fruta nativa da América do Sul, que destaca-se por seu sabor doce e ligeiramente ácido. Pode ser consumida tanto in natura quanto em preparações culinárias.

O alimento é fonte de vitaminas, principalmente a C, e também possui fibras, antioxidantes e alguns minerais como cálcio, zinco, magnésio e potássio.

A seguir, veja os principais benefícios do consumo da guabiroba para a saúde.

Possui antioxidantes

A fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e os carotenoides. Essas substâncias ajudam a combater os radicais livres, que danificam as células e contribuem para o envelhecimento precoce e com o aparecimento de diversas doenças crônicas.

Influencia a saúde cardiovascular

As fibras presentes na fruta ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue, enquanto os minerais, como potássio, podem ajudar na diminuição de pressão arterial. Já os antioxidantes podem reduzir a oxidação de gorduras que podem se fixar nas paredes das artérias.

Faz bem para a digestão

Por ter fibras, a guabiroba favorece o funcionamento intestinal e desempenha um papel importante na prevenção da constipação. Essas fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, facilitando a digestão e promovendo uma flora intestinal saudável.

Contribui com o controle do peso

Ela aumenta a saciedade e ajuda no controle do peso principalmente devido ao seu alto teor de fibras. As fibras promovem uma sensação de plenitude no estômago, retardando o esvaziamento gástrico e fazendo com que a pessoa se sinta satisfeita por mais tempo.

A guabiroba também é baixa em calorias, o que não compromete a ingestão calórica total de quem está tentando emagrecer.

Apoia o sistema imunológico

A vitamina C desempenha um papel fundamental na função imunológica, estimulando a produção de glóbulos brancos, que são essenciais para combater infecções. Além disso, os antioxidantes neutralizam os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação, que podem comprometer a resposta imunológica.

Regula a glicose

Pode ajudar a regular os níveis de glicose no sangue devido ao seu alto teor de fibras e à presença de compostos bioativos. As fibras promovem uma digestão mais lenta dos carboidratos, o que provoca uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea. Além disso, a guabiroba melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a absorção de glicose pelas células.

Possui ação anti-inflamatória

Os componentes da guabiroba ajudam a diminuir a inflamação no organismo. Portanto, pode ser benéfica para pessoas com condições como artrite e outros problemas inflamatórios.

Contraindicações

O consumo da guabiroba geralmente é seguro para a maioria das pessoas. Mas, apesar de raro, alguns indivíduos podem ter alergia à fruta. Além disso, pode interagir com medicamentos que regulam os níveis de açúcar no sangue.

Por fim, o consumo excessivo pode causar desconforto gastrointestinal, como gases ou diarreia, devido ao seu alto teor de fibras.

Como consumir?

A quantidade de guabiroba varia de acordo com as necessidades nutricionais do indivíduo. A recomendação ideal é consumir de 100 a 200 gramas da fruta por dia.

A fruta versátil pode ser apreciada de diversas maneiras. Veja opções abaixo:

In natura.

Sucos e vitaminas.

Sorvetes.

Em compotas, geleias e sobremesas.

Fonte: Érica Oliveira, nutricionista do Hospital Nove de Julho.