Debate: antes de briga, Marçal discutiu com Tramontina e foi expulso; veja

Antes da briga entre assessores ao final do debate do Flow, Pablo Marçal (PRTB) bateu boca com o mediador, o jornalista Carlos Tramontina.

O que aconteceu

Marçal foi expulso nos últimos instantes do debate. Ele insistiu em dizer que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) iria para a cadeia, mesmo após ser advertido pela organização do debate.

Candidato do PRTB não aceitou ser interrompido por Tramontina, inicialmente. "Você não interrompeu o Datena enquanto ele estava falando, você me dá advertência no final [do debate]", disse. Minutos antes, o candidato do PSDB foi advertido após dizer que Marçal era "pioneiro do estelionato".

Tramontina disse que Marçal havia aceitado as regras e que poderia interrompê-lo a qualquer momento. "Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui, o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível", interveio.

Marçal esperou restarem apenas dez segundos no cronômetro para repetir a acusação. Tramontina, então, anunciou a expulsão do candidato. Pouco depois, a transmissão foi interrompida: nos bastidores, Nahuel Medina, assessor de Marçal, deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Nunes. Medina foi detido e levado à delegacia, e Duda foi ao hospital após ficar com o rosto ensanguentado.

Marçal e Tramontina discutem o último momento do debate do Flow Imagem: Reprodução

Leia a discussão na íntegra:

Marçal: Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o [Guilherme] Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha [apelido que Marçal deu ao prefeito], porque ele [Nunes] é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês: ele vai para a cadeia, porque aqui no estado seguraram... [Tramontina tenta interrompê-lo]. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena.

Tramontina: Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou.

Marçal: Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Me dá a advertência no final. Eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia... você não interrompeu o Datena de me xingar.

Tramontina: De novo. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peço a colaboração. O senhor está sendo advertido, o senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Vamos retomar na boa.

Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui. As regras estão aqui, e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. O senhor está liberado, por favor, nós vamos rodar [o cronômetro]. Eu o interrompi aos 40 segundos [faltando]. Por favor, o senhor tem os 40 segundos.

Marçal: Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa, tem que ouvir. Ele não gosta de crítica...

Tramontina: Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado, mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já. Não vai deixar para o último segundo, está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal, agora nas considerações finais o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando.

Marçal: A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. É a Polícia Federal mesmo, seu banana.

Tramontina: O senhor está excluído do debate. O senhor tinha ainda dez segundos. Por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. Peço que o senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador.

*Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo