Órgão de fiscalização do Pentágono abre investigação sobre uso do Signal para mensagens sobre ataques ao Iêmen

WASHINGTON (Reuters) - O gabinete do inspetor-geral do Pentágono anunciou nesta quinta-feira que está abrindo uma investigação sobre o uso, pelo Secretário de Defesa, Pete Hegseth, de um aplicativo de mensagens de texto comercial não confidencial para coordenar o lançamento, em 15 de março, dos ataques dos Estados Unidos contra os Houthis do Iêmen.

"O objetivo dessa avaliação é determinar até que ponto o Secretário de Defesa e outros funcionários do DoD (Departamento de Defesa) cumpriram as políticas e os procedimentos do DoD para o uso de um aplicativo de mensagens comerciais para assuntos oficiais", escreveu o inspetor-geral em exercício Steven Stebbins em um memorando.

"Além disso, analisaremos a conformidade com os requisitos de confidencialidade e retenção de registros."

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)