França: cuidadora é condenada a 25 anos de prisão por matar bebê com ingestão forçada de soda cáustica

A assistente de creche Myriam Jaouen foi condenada a 25 anos de prisão por ter provocado a morte, em 2022, de um dos bebês que estavam sob sua responsabilidade no estabelecimento onde trabalhava. Ela foi acusada de "tortura" ao fazer a criança de 11 meses ingerir um produto a base de soda cáustica, usado para desentupir canalizações. A ré reconheceu seu crime, mas não explicou claramente o que a motivou.

A promotoria havia solicitado 30 anos de prisão para a cuidadora, alegando que ela "tirou covardemente a vida de uma criança indefesa", consciente do que estava fazendo. No entanto, os jurados rejeitaram a acusação de homicídio doloso (com intenção de matar) e a assistente de creche de 30 anos foi condenada por "tortura ou atos de barbárie que resultaram em morte".

Desde que foi detida Myriam Jaouen admitiu que havia feito a pequena Lisa ingerir o líquido corrosivo, usado para limpar ralos e desentupir encanamentos. No entanto, ela sempre negou que quisesse matá-la.

Depois de apresentar várias versões, a ré admitiu ter segurado a cabeça da menina e despejado o produto diretamente em sua boca, a obrigando a beber. Ela explicou que não conseguia mais suportar o choro da menina.

Segundo a advogada da defesa, Julia Coppard, a ré foi tomada por uma "violência impulsiva", o que "de forma alguma diminui a atrocidade dos atos". "Naquele dia, acredito que Myriam chegou ao limite do que podia dar, ao máximo de sua capacidade mental", continuou a advogada, após os especialistas apresentarem suas análises.

Sem tentar justificar os atos de sua cliente, Julia Coppard apresentou a ré como uma jovem funcionária sobrecarregada por um trabalho para o qual não tinha as habilidades necessárias. "Ela parou de pensar, estava desconectada, agiu de forma agressiva", relatou.

No laudo psiquiátrico apresentado à Justiça, Myriam é descrita por um ex-companheiro como "uma pessoa impulsiva". Ela sofre de uma "deficiência intelectual de leve a moderada" e tem "uma tendência à mitomania e à fabulação". A trajetória escolar da ré foi marcada por notas baixas, o que a impediu de avançar nos estudos. Myriam obteve apenas um diploma profissionalizante de ensino médio para trabalhar como auxiliar de creche.

Apesar de suas deficiências e falta de experiência, a jovem foi contratada pelo grupo People & Baby, que administrava a microcreche Danton Rêve. Em 22 de junho de 2022, ela estava sozinha na abertura do estabelecimento quando o pai de Lisa veio deixar o bebê. Poucos minutos depois, duas mulheres que traziam seus filhos encontraram a funcionária em pânico e a criança vomitando. Gravemente queimada, a menina morreu no final da manhã no hospital.

A tragédia também desencadeou uma série de investigações administrativas, parlamentares e jornalísticas sobre as condições do setor de creches particulares na França.

