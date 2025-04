Chuva forte atinge São Paulo e cidade entra em estado de atenção

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje em meio à chuva forte que atinge a capital paulista, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

O que aconteceu

Chuva moderada e forte atinge as zonas norte e oeste, principalmente na região das subprefeituras de Pirituba/Jaraguá, Freguesia do ó, Lapa, Butantã e Pinheiros. Há chance de alagamentos, rajadas de vento e deslizamentos de terra, informou o órgão municipal.

Às 15h30, havia 12.274 imóveis sem energia na cidade. Em todo o estado, são 28.035 sem luz, segundo a Enel.

A chuva ainda não alcançou a região dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, informaram ao UOL as concessionárias.

Frente fria até sábado

A chuva forte que começou a cair nesta tarde deve se estender até o sábado. A Defesa Civil estadual afirmou que um gabinete de crise foi acionado para garantir pronta resposta a possíveis estragos.

Na capital, chuva prevista para hoje e amanhã pode somar 90 milímetros, mais do que o esperado para o mês. Segundo o Climatempo, a média histórica de chuvas em abril é de 87 milímetros.

Litoral do estado é a área com previsão de mais chuvas. Em Ubatuba, pode chover até 350 milímetros, segundo o órgão meteorológico.

Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva também devem ser atingidas. A Defesa Civil alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de risco.

Frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital bater o recorde de frio do ano. Segundo o Climatempo, a expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15ºC no sábado. O recorde de baixa temperatura deste ano é de 16,2ºC, batido em 11 de janeiro, segundo o órgão meteorológico.