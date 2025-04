Livro sobre rio Amazonas ganha prêmio de geopolítica na França

O livro "Amazone. Un monde en partage" (Amazonas. Um mundo compartilhado, em tradução livre) do geógrafo francês Hervé Théry, ganhou um prêmio concedido pela revista francesa de geopolítica Conflits. A obra traça um panorama da região e seu rio e discute desafios de sustentabilidade da maior floresta tropical do planeta.

O livro "Amazone. Un monde en partage" (Amazonas. Um mundo compartilhado, em tradução livre) do geógrafo francês Hervé Théry, ganhou um prêmio concedido pela revista francesa de geopolítica Conflits. A obra traça um panorama da região e seu rio e discute desafios de sustentabilidade da maior floresta tropical do planeta.

O livro faz parte da coleção "Géohistoire d'un Fleuve" (Geohistória de um rio), editada pelo Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS) da França. Segundo a revista Conflits, que concedeu o prêmio, a obra "permite fazer um balanço do lugar do rio na construção política e econômica dos Estados e dos povos, não só pela água, pela irrigação e pela comunicação, mas também pelas relações com o espaço e as paisagens, pelas fronteiras e pelas culturas criadas".

Hervé Théry começou a pesquisar a Amazônia há 50 anos. Pesquisador emérito do CNRS e professor do Departamento de Geografia da USP, o geógrafo tem sido uma testemunha das mudanças na Amazônia desde que fez sua primeira viagem de pesquisa ao Brasil, em 1974.

Como explicou o autor em entrevista à RFI, o livro expõe uma visão abrangente e reflexiva sobre o rio Amazonas e as regiões que o cercam, desde aspectos geográficos e históricos, até chegar ao que ele chama de "xis da questão", que são os desafios de políticas públicas para um planejamento sustentável.

Para escrever o livro, Théry também pesquisou sobre a Amazônia de outros países, o que o levou a constatar a comunicação ativa entre todos eles. "A Amazônia, hoje uma região, não é mais o fundo de quintal dos nove países, mas um lugar topograficamente no centro do continente", afirmou.

Criada em 2014, a revista Conflits tem o objetivo de oferecer uma reflexão sobre a geopolítica, através de pontos de vistas diferentes, não se limitando às relações entre Estados.