Paraná Pesquisas: Fortaleza segue com empate técnico triplo de candidatos

Do UOL, em São Paulo

Três candidatos à Prefeitura de Fortaleza (CE) seguem tecnicamente empatados, de acordo com pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (23). André Fernandes (PL) está numericamente à frente.

O que aconteceu

André Fernandes (PL) lidera a corrida pela prefeitura de Fortaleza com 25,3% das intenções de voto, segundo o Paraná Pesquisas. Vem seguido de Evandro Leitão (PT), com 22,1%, e de Capitão Wagner (União), com 20,8%.

Disputa tem empate técnico triplo, considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou menos. Em pesquisa anterior, o líder era Capitão Wagner, com 24%. Em seguida, André Fernandes, com 22,1%. E Evandro Leitão, com 19,4%.

A pesquisa entrevistou 800 eleitores, entre 19 e 22 de setembro. O grau de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número CE-07574/2024.

Veja números da pesquisa para o primeiro turno: