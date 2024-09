Esposa de Nunes é impedida de entrar no estúdio do debate do Flow

A esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Regina Carnovale Nunes, foi barrada no estúdio do debate do Flow nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

Pela regra definida previamente com as campanhas, só assessores dos candidatos podem entrar no local da gravação. Cada um podia levar quatro assessores e um segurança.

Regina tentou entrar na sala, e não gostou de ser barrada, apurou o UOL. Antes do início do debate, houve um princípio de confusão porque o candidato Pablo Marçal (PRTB) entrou com uma equipe de nove pessoas. A equipe da produção teve de checar nominalmente quem estava na sala para resolver a situação.

Nos bastidores, antes do início do programa, prefeito e candidato do PRTB trocaram xingamentos no corredor. "Tchutchuca do PCC, vou te investigar", provocou Marçal. "Condenadinho", respondeu Nunes.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo