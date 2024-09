Vídeo mostra 'maníaco do carro' caminhando com muletas em SP

O homem procurado por atacar mulheres na zona leste de São Paulo, conhecido como "maníaco da carro", foi visto caminhando com muletas e com o pé esquerdo engessado, na última terça-feira (17).

O que aconteceu

Solirano de Araújo Sousa, 48, foi gravado por uma câmera de segurança de um comércio em Sapopemba, na região leste da capital. No vídeo, é possível ver que ele estaciona e desce do carro e, com o pé esquerdo engessado, anda com o apoio de duas muletas e entra em um comércio. Não há informações sobre o que ele foi fazer no estabelecimento.

Imagens foram feitas antes do homem abandonar o carro. Veículo foi encontrado pela polícia próximo ao endereço, na quarta-feira (18), e dentro dele tinha uma faca e roupas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

A Polícia Civil divulgou fotos de Solirano e reforçou o canal de denúncias 181. A postagem, em vídeo, traz informações sobre como denunciar o paradeiro do homem e os canais oficiais em total sigilo.

Polícia divulga identidade de homem suspeito de assediar mulheres na zona leste de SP Imagem: Reprodução/Instagram/Polícia Civil de SP

Solirano teve prisão decretada pela Justiça nesta quinta-feira (19). A polícia pediu a detenção dele na quarta-feira (18), após identificar o individuo.

A reportagem não localizou Solirano de Araújo Sousa. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Sete vítimas registraram boletins de ocorrência contra o homem, que ficou conhecido como "maníaco do carro" ou "maníaco da Mooca". Todos os casos ocorreram na zona leste da capital paulista. Segundo a SSP, o policiamento na região foi reforçado. O caso é investigado pelo 57º DP da Mooca.

Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um caso isolado de roubo tentado. Porém, após a repercussão das imagens nas redes sociais, mais mulheres procuraram a polícia para contar o que havia acontecido. O "maníaco" foi reconhecido por foto pelas vítimas.

De acordo com a polícia, o suspeito já respondeu por outros crimes anteriormente, como homicídio e roubo.

No primeiro caso que a polícia tomou conhecimento, uma jovem de 16 anos relatou o ataque em frente a uma escola na rua Manuel Onha, na Vila Oratório, zona leste. Na ocasião, ela disse que foi abordada na sexta-feira (13) por um homem que anunciou um "roubo" e a ameaçou. Contudo, a vítima conseguiu escapar e correr.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Caso tenha informações sobre o suspeito em questão, também há a possibilidade de contato pelo 181 — Disque Denúncia da polícia que não exige identificação.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.