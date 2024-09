Prefeito de Santos sobe 11,4 pontos e lidera disputa com 45,1%, diz Ipat

Levantamento divulgado pelo Ipat (Instituto de Pesquisa A Tribuna) nesta quinta-feira (19) mostra que o atual prefeito de Santos e candidato à reeleição, Rogério Santos (Republicanos), cresceu 11,4 pontos percentuais em quatro semanas e assumiu a liderança na corrida eleitoral.

O que aconteceu

Rogério Santos aparece com 45,1% das intenções de votos (ele tinha 33,7% na pesquisa feita em 21 e 22 de agosto). Em segundo lugar, está a deputada federal Rosana Valle, com 32,7% — oscilou para baixo 3,2 pontos em relação a agosto — dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos, para mais ou para menos. Em seguida aparecem vereadora e ex-prefeita Telma de Souza, com 11,8%, e Nando Pinheiro, com 0,5%.

Veja os resultados

Rogério Santos (Republicanos): 45,1% (tinha 33,7%)

45,1% (tinha 33,7%) Rosana Valle (PL): 32,7% (tinha 35,9%)

32,7% (tinha 35,9%) Telma de Souza (PT): 11,8% (16,3%)

11,8% (16,3%) Nando Pinheiro (Avante): 0,5% (1,4%)

O IPAT ouviu 819 eleitores com 16 anos ou mais, pessoalmente, em Santos, nos dias 16 e 17 deste mês. Encomendada por A Tribuna, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob o número SP-02372/2024. O nível de confiança é 95%.