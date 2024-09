Testei minha primeira air fryer e não sei como pude viver sem uma até agora

Em pleno 2024, eu nunca havia chegado perto de ter uma fritadeira elétrica —ou air fryer, como você preferir— na minha cozinha. Por isso, quando ofereceram a oportunidade de testar uma dessas no Guia de Compras UOL, fui a primeira a me voluntariar.

O modelo em questão foi o AFM4 da Black+Decker, lançado no primeiro semestre de 2024. Com capacidade útil de quatro litros, ela tem grelha interna removível e vem com cesto (quadrado) revestido de material antiaderente para facilitar a limpeza.

Fiquei um pouco mais de um mês com a fritadeira e posso dizer de cara que a experiência foi positiva. Ou seja, assim como milhares de brasileiros, eu também me apaixonei por uma air fryer.

O que eu gostei

Praticidade: para a minha rotina com duas crianças em idade escolar, o uso da fritadeira sem óleo fez diferença especialmente no preparo das refeições diárias das crianças. E falo isso porque pais e mães de todo o mundo sabem que esses são dois momentos bastante caóticos na rotina das famílias.

Textura saborosa em tempo recorde: o salmão assado no ponto em 15 minutos rendeu um almoço saboroso antes da escola. No jantar, os nuggets de frango saíram crocantes e quentinhos antes que qualquer um dos dois pudesse começar uma nova guerra mundial por estar com fome.

Os nuggets ficaram prontos bem rápido e com textura crocante, o favorito das crianças Imagem: Danielle Sanches/UOL

Preparo descomplicado: fizemos um churrasco para a família em um fim de semana e assamos dadinhos de tapioca em poucos minutos para petiscar, deixando mais tempo para conversar e menos tempo no preparo das comidas.

Facilidade para limpar: lendo as reviews de usuários de air fryers nas redes sociais, confesso que me assustei com a quantidade de pessoas reclamando de como o cesto fica sujo mesmo após a lavagem. Mas, com uma cobertura antiaderente (e aprovada pelo FDA americano, ou seja, não tem risco para a saúde humana), a AFM4 era facilmente limpa após o uso —bastava deixar o cesto de molho com um pouco de água por alguns minutos antes de lavar.

Revestido em material antiaderente, o cesto da air fryer é fácil de limpar Imagem: Danielle Sanches/UOL

Pontos de atenção

Capacidade limitada: com capacidade útil de quatro litros, a fritadeira atendeu quatro pessoas muito bem na maior parte do tempo. No entanto, senti que poderia ficar sobrecarregada caso o número de pessoas em casa fosse maior.

Barulho: ouvi bastante que as air fryers costumam ser silenciosas, mas achei o ruído desta um pouco incômodo.

Armazenamento: outra questão é o tamanho do aparelho. Minha cozinha é grande e, mesmo assim, o aparelho ocupou um lugar considerável na nossa bancada.

Mesmo sendo compacta, a air fryer ainda ocupa um bom espaço na bancada da cozinha Imagem: Danielle Sanches/UOL

O que mudou para mim

Após um mês de teste com a nossa primeira air fryer na vida, eu e meu marido concluímos que vale muito a pena ter a fritadeira elétrica em casa. A praticidade do preparo combinada à textura saborosa dos alimentos, que são preparados de forma mais saudável (sem óleo e gorduras), nos conquistou de vez.

Este modelo da Black+Decker, especificamente, atendeu superbem às necessidades da nossa família de quatro pessoas, além de ter um design bastante elegante. E, mesmo grande, o modelo certamente terá um espaço na nossa cozinha em breve.

Ficha técnica

Capacidade: 4,0 útil/4,5L total;

Timer de 30 minutos;

Temperatura de 80°C a 200°C;

Cesto quadrado com revestimento antiaderente;

Grelha interna removível com revestimento antiaderente;

Desligamento automático ao remover o cesto e ao término do preparo;

Dimensões do produto: A31,6xL31,5xP25,8cm;

Dimensões do cesto: A11,8xL19,4xP19,4cm;

1400W (127V e 220V).

