MP denuncia GCMs e secretário por formação de milícia armada na Grande SP

O Ministério Público denunciou ao menos cinco guardas municipais por formação de milícia armada em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Secretário municipal também é acusado de integrar quadrilha. Segundo o MP, o GCM (Guarda Civil Municipal) Sandro Torres Amante, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Ribeirão Pires em novembro de 2023, também fazia parte da organização criminosa.

Milícia formada por GCMs também contava com participação de agente que ocupou cargo de inspetor-chefe na corporação. Gutembergue Martins Silva é investigado por integrar grupo acusado pelo MP de cometer extorsões e furtos entre 2018 e 2023. "[Investigados são acusados de terem] constituído, organizado e integrado milícia particular ou grupo, com a finalidade de praticar delitos previstos no Código Penal, dentre estes, homicídios, furtos, corrupção passiva e extorsões", diz um dos trechos de documento obtido pelo UOL.

Investigados por integrar grupo armado foram condenados por furto de carne em ataques a dois açougues em 2018. De acordo com a investigação, foram subtraídos cerca de 60 quilos de carne bovina e quase R$ 30 mil em dinheiro nos dois estabelecimentos comerciais. Na época, Gutemberque era inspetor-chefe, e Sandro exercia a função de subcomandante da GCM.

Investigados modificaram a posição de câmeras de vigilância em uma central de monitoramento momentos antes dos crimes. Segundo o MP, ação foi feita para impedir que fossem identificados.

Momentos antes da consumação dos furtos, [Gutembergue] compareceu à central de monitoramento da cidade e solicitou que fossem alteradas as posições das câmeras que apontavam para os estabelecimentos comerciais que seriam furtados, tudo para o fim de não se flagrar a ação do grupo.

Alguma manobra foi feita pelos corréus a fim de que as imagens em que apareciam fossem apagadas ou ocultadas para que outros integrantes da corporação não conseguissem encontrá-las até que fossem automaticamente descartadas depois de 30 dias.

Trechos de documento do MP obtido pelo UOL

Secretário municipal e agente da GCM continuam em atividade. A Justiça havia decretado a perda dos cargos de Sandro Torres Amante e Gutembergue Martins Silva, mas o caso está sendo analisado no STJ. Eles negam as acusações. Procurada pelo UOL, a Prefeitura de Ribeirão Pires disse que ainda não foi notificada judicialmente e que está à disposição para prestar esclarecimentos.