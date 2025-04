Alguns membros do BCE veem grande chance de corte em junho, dizem fontes

FRANKFURT (Reuters) - Alguns membros do Banco Central Europeu veem uma grande chance de um novo corte nas taxas de juros em junho, uma vez que a guerra comercial e a turbulência associada ao mercado prejudicam as perspectivas econômicas, disseram quatro fontes à Reuters.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos pela sétima vez em um ano nesta quinta-feira, mas a presidente Christine Lagarde não deu muitas informações sobre o caminho a seguir para os juros, dizendo que o banco precisa permanecer firmemente no modo de tomar decisões reunião por reunião.

Alguns de seus colegas no Conselho do BCE ainda estão indecisos sobre o caminho a seguir e querem ver como os indicadores de atividade econômica e outras variáveis, como os preços da energia, se comportam antes de fazer qualquer previsão sobre a próxima reunião, disseram as fontes.

Mas outros já estão se inclinando para uma nova redução dos juros em 5 de junho, a menos que haja uma diminuição drástica das tensões comerciais entre a União Europeia e o governo de Donald Trump nos Estados Unidos

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

Uma fonte disse que somente a aceitação de Trump da proposta "zero por zero" da UE, na qual ambos os lados retiram todas as tarifas bilaterais, os convenceria a defender uma pausa em junho.

Outra fonte, que disse que teria defendido uma pausa antes do início da guerra comercial, disse que também vê um corte em junho como um cenário mais provável, dada a turbulência atual.

(Reportagem de Francesco Canepa e Balazs Koranyi)