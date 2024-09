Resultado de 1ª emissão da Petrobras em mais de um ano reflete confiança, diz CFO

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A primeira emissão internacional de títulos da Petrobras em mais de um ano superou expectativas e também deu sinais positivos sobre a confiabilidade dos investidores na nova gestão da companhia, disse o diretor-executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, à Reuters.

A petroleira concluiu uma oferta de títulos no mercado internacional de 1 bilhão de dólares, com vencimento em janeiro de 2035. Ao mesmo tempo, realizou a recompra de títulos, em operação que permitiu um aprimoramento do perfil de sua dívida.

"(Tivemos) uma demanda três vezes maior do que a gente esperava, que para gente foi algo bastante positivo no sentido de entender qual é a segurança, qual é a confiabilidade que os investidores têm tido na Petrobras", afirmou Melgarejo, em uma entrevista por videoconferência.

Precificada em 3 de setembro, a operação apresentou para o referido prazo de emissão o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor spread sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011.

A demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

Com isso, Melgarejo destacou que a companhia recomprou dívidas de 942 milhões de dólares, de forma que permitiu reduzir os custos globais do endividamento da empresa.

O executivo destacou que a emissão ocorreu mais de um ano depois da última, com resultados superiores.

"Em termos de custo, ela foi 0,38 ponto percentual inferior àquela (emissão) que a gente fez em julho de 2023, que é considerável", disse Melgarejo, pontuando que a operação passada chegou a ser premiada.

Dessa vez, será pago um rendimento ao investidor de 6,25% ao ano, contra 6,625% na emissão de 2023, que havia marcado um retorno da Petrobras a operações de dívida desde 2021.

O diretor evitou falar se poderá fazer novas operações para aprimorar o perfil da dívida, mas pontuou que a empresa está sempre atenta a oportunidades.

Melgarejo assumiu a cadeira de CFO da petroleira em meados do ano, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir indicar Magda Chambriard como presidente da companhia, no lugar de Jean Paul Prates, em medida que visou reforçar a atuação da estatal na geração de empregos e no impulso da economia brasileira.

Segundo o executivo, a Petrobras vê atualmente o maior número de bancos recomendando compra de ações desde fevereiro de 2022.

