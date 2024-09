Prédio comercial é interditado após incêndio na zona sul de São Paulo

Um incêndio destruiu um prédio comercial na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, na noite desse domingo (15).

O que aconteceu

Fogo atingiu edifício na avenida Yervant Kissajikian. O prédio abrigava lojas de eletrônicos e de materiais de construção e outros comércios no térreo e uma academia no primeiro andar.

Incêndio começou no térreo do prédio. A academia que fica no primeiro andar da construção informou que também teve as instalações afetadas pelo fogo. O estabelecimento não abriu nesta segunda. "A segurança de todos é a nossa prioridade", informou.

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros trabalhou para controlar o fogo no local das 19h50 do domingo até pouco antes das 8h dessa segunda-feira (15).

Local foi interditado pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a interdição foi feita de forma preventiva e o local passa por vistoria.

Não há informação sobre o que causou o fogo. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que caso foi registrado como incêndio no 98° DP.