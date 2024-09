Alemanha suspende livre circulação em fronteiras por 6 meses

BERLIM, 16 SET (ANSA) - A partir desta segunda-feira (16), a Alemanha suspende a livre circulação do Espaço Schengen em seu território por pelo menos seis meses, prazo que pode ser prorrogado.

O objetivo da medida, anunciada pelo chanceler de centro-esquerda Olaf Scholz, é combater a imigração ilegal no país.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, declarou no último domingo (15) que a decisão visa "deter os criminosos, além de identificar e deter precocemente os extremistas islâmicos". As ações incluem controles em postos de fronteira com países vizinhos e fiscalizações aleatórias da polícia federal.

O Espaço Schengen surgiu a partir do Acordo de Schengen, um tratado internacional assinado em 1985 que criou uma área de livre circulação de pessoas entre os países-membros da União Europeia.

No entanto, os países signatários podem suspender esse acordo temporariamente por motivos de segurança. (ANSA).

