Candidato a vice-prefeito morre vítima de AVC, no Pará

Ivanildo Lima, 45, candidato a vice-prefeito da chapa com Russinho (União Brasil), em Goianésia do Pará (PA), morreu na sexta-feira (13). Ele havia dado entrada no Hospital Regional de Tucuruí por conta de um AVC três dias antes.

Pelo Instagram, Russinho lamentou a morte do colega de chapa. "Sua partida deixa uma grande lacuna em nossos corações, e sua ausência será profundamente sentida por todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado", diz a publicação.

Velório e sepultamento aconteceram ontem (14). O corpo foi velado no ginásio poliesportivo Leandro Martins, em Goianésia.

Quadro era grave quando foi para o hospital. De acordo com a coordenação da campanha, o estado do político já era bem delicado no momento em que ele deu entrada na unidade de saúde.

Desde a internação, ele permaneceu sedado. Pelo Instagram, a coordenação da campanha dava atualizações diárias sobre seu estado de saúde.

Suas redes sociais pediam orações. Uma missa em prol de sua saúde foi realizada em Goianésia do Pará, cidade na qual era candidato, um dia após sua internação.