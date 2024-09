Marina Silva: Não faço pirotecnia; não me importo com cobranças

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que o governo tem feito mudanças estruturantes na questão ambiental para evitar e combater as queimadas. Ao UOL News desta quarta (11), a ministra disse que essa construção envolve tempo e que não faz "pirotecnias" para responder a cobranças no calor do momento.

Tem lógicas complexas por trás de tudo isso. Eu não faço pirotecnia. Prefiro pagar o preço e fazer as coisas com consistência, porque, às vezes, você faz de uma hora para outra só para dar uma resposta ali no calor da cobrança, mas aquilo ainda não fica de pé. Nós estamos fazendo um trabalho de maturação, de diálogo que é complexo, difícil.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

A ministra afirmou que o governo busca criar um estatuto jurídico de emergência climática. Hoje, 1942 municípios vivem em situação de risco climático extremo.

Já existe um estatuto para a emergência de quando a calamidade acontece, mas falta a gestão do risco.

Se fosse fácil, a gente não iria retardar porque quer retardar. É uma complexidade muito grande. O mundo todo está correndo atrás disso. Nós não estamos trabalhando com um prazo para dizer assim: 'Amanhã, já resolveu'. É de curto, médio e longo prazo. O que é curto prazo? Os processos de preparação. O que é de médio prazo? Processo de adaptação.

As pontes não vão ter como ser construídas do mesmo jeito, alguns Planos Diretores vão ter que mudar, o código de postura das cidades vão ter que mudar.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Leis aprovadas pelo Congresso Nacional também precisarão ser revistas, avalia a ministra. Ela cita a lei 14.285, aprovada em dezembro de 2021. De acordo com a lei, municípios e o Distrito Federal têm permissão para determinar o tamanho das Áreas de Preservação Permanente (APPs) às margens de cursos d'água em zonas urbanas e regularizem edifícios nesses espaços.

Olha que loucura. Agora, quem pagou o preço? A população. Essas leis têm que ser revistas.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.