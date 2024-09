Trump diz que, se for eleito, pedirá para Elon Musk pilotar uma reforma no governo americano

O candidato republicano nas eleições norte-americanas, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (5) que pretende, caso vença a corrida pela Casa Branca, nomear o bilionário Elon Musk, de quem é próximo, para liderar uma reforma no governo dos Estados Unidos. O ex-chefe de Estado disse ainda que Musk já aceitou a missão de conduzir uma "auditoria completa".

A dois meses da eleição norte-americana, Trump multiplica as promessas de campanha para tentar se reeleger. Em Nova York, durante um discurso sobre seu programa econômico, o candidato disse que pretende fazer uma reforma profunda no sistema e que, para isso, espera contar com a ajuda de Musk, empresário que enfrenta atualmente um embate com a Justiça brasileira após o bloqueio de sua rede social, X, no Brasil.

Trump disse que, seguindo os conselhos de Musk, pretende criar "uma comissão governamental para realizar uma auditoria financeira e de desempenho abrangente de todo o governo federal". Segundo ele, o objetivo é "fazer recomendações para reformas draconianas".

Essa não é a primeira vez que o ex-presidente indica que gostaria de ter Musk ao seu lado caso saia vencedor da eleição de 5 de novembro. Mas Trump nunca foi tão específico sobre as missões que deseja confiar ao dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X.

"Temos que fazer isso. Não podemos continuar assim. E Elon (Musk) concordou em chefiar essa comissão", insistiu Donald Trump, que passou mais de uma hora criticando o programa de sua adversária, a democrata Kamala Harris, e o que ele classificou de "catástrofe econômica" que teria sido causada pelo governo do presidente Joe Biden. "Estamos em uma crise econômica, uma nação falida, uma nação em sério declínio", repetiu.

Para o republicano, a atual vice-presidente e sua rival na corrida pela Casa Branca quer conquistar "mais quatro anos para implementar um programa de esquerda radical". Segundo Trump, isso representaria "uma ameaça fundamental à prosperidade de cada família dos Estados Unidos".

Kamala Harris em campanha na Pensilvânia

Enquanto Trump criticava sua concorrente, Kamala Harris chegava na Pensilvânia para mais uma etapa de sua curta campanha eleitoral, lançada após Joe Biden ter abandonado a disputa por razões de saúde.

A Pensilvânia é um dos estados mais importantes desse pleito. A candidata democrata visita Pittsburgh, uma das maiores cidades da região e a histórica capital do aço dos Estados Unidos. Durante sua passagem, ela deve abordar a polêmica envolvendo a compra da siderúrgica americana US Steel.

A Casa Branca se prepara para bloquear a aquisição proposta pela japonesa Nippon Steel no valor de US$ 14 bilhões (R$ 78,4 bilhões), que está suspensa momentaneamente por falta de autorização dos órgãos reguladores. A empresa, com sede em Pittsburgh, alerta que um bloqueio poderia resultar na demissão de milhares de funcionários. Tanto Harris quando Trump se opõem à venda da siderúrgica.

(Com agências)