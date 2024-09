Este é o tempo máximo que os ovos podem ficar na geladeira sem estragar

Ovos são considerados ótimas alternativas em dietas balanceadas por terem proteína, minerais e vitaminas, além de serem alimentos versáteis: podem ser ingeridos de várias formas e integrar preparos diversos.

No entanto, seu armazenamento e consumo são delicados e é comum cometer erros — que, mesmo sendo pequenos, podem facilitar a contaminação por micro-organismos e causar danos à saúde de quem consumi-los.

Como guardar ovos na geladeira?

Para início de conversa, é importante, após comprar os ovos, guardá-los na geladeira imediatamente - a menos que o consumo seja rápido. Isso porque oscilações de temperatura fora do refrigerador, sobretudo em um país tropical como o Brasil, podem diminuir o "tempo de vida" do alimento.

E mesmo dentro da geladeira tem local certo para colocar. Nada de pôr na porta do eletrodoméstico, já que o abrir e o fechar também trarão oscilações de temperatura que diminuirão a vida útil do produto.

O recomendável é colocar no meio da geladeira, por ser um local de refrigeração com temperatura mais estável, por volta dos 4 ºC.

Prazo de validade dentro da geladeira

Por mais que o ovo cru seja armazenado de forma correta - dentro da geladeira e no meio dela -, ainda assim ele possui um prazo de validade.

Segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), os ovos crus podem permanecer refrigerados de três a cinco semanas a partir do dia em que são colocados na geladeira.

O site do USDA informa ainda que a data de validade costuma expirar durante esse período, mas que, mesmo assim, os ovos estarão perfeitamente seguros para uso nessas condições descritas acima.

A entidade reforça também a importância de sempre comprar ovos antes da data de validade exposta na caixa por uma questão de segurança alimentar. E informa que após o cozimento intenso, os ovos podem ser armazenados por uma semana na geladeira.

Cuidados extras

Algumas atitudes podem colaborar com o aumento do tempo de validade do ovo cru. Dentre elas, estão:

Não lave as casas dos ovos antes de guardá-los porque elas possuem uma proteção natural contra a entrada de bactérias e demais micro-organismos. Lavá-las com antecedência pode enfraquecer essa barreira e facilitar a entrada desses agentes contaminantes. Além disso, pode levar ao apodrecimento precoce do alimento e até mesmo gerar intoxicação alimentar. Se houver necessidade de limpeza por alguma sujeira aparente, passe apenas um papel toalha sem qualquer aditivo químico.

porque elas possuem uma proteção natural contra a entrada de bactérias e demais micro-organismos. Lavá-las com antecedência pode enfraquecer essa barreira e facilitar a entrada desses agentes contaminantes. Além disso, pode levar ao apodrecimento precoce do alimento e até mesmo gerar intoxicação alimentar. Se houver necessidade de limpeza por alguma sujeira aparente, passe apenas um papel toalha sem qualquer aditivo químico. Retire os ovos da embalagem original e guarde-os em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.

e guarde-os em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas. Avalie a integridade total da casca no momento da compra, e não apenas se os ovos estão ou não quebrados. Afinal, qualquer alteração pode permitir a entrada de bactérias. É importante que a casca tenha o aspecto poroso preservado, sem estar lisa, o que pode fazê-los apodrecer mais rápido.

*Com informações de reportagem publicada em 19/08/2024