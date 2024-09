Cafeteira programável acorda você com o cheirinho de café pronto por R$ 180

Já imaginou acordar com o café já pronto te esperando? O Guia de Compras UOL encontrou a cafeteira Day Light, da Oster, que promete programar o preparo da bebida com até 24 horas antes do consumo, facilitando na correria do dia a dia.

Segundo o fabricante, a cafeteira possui uma jarra de vidro com indicador de nível e capaz de produzir até 30 cafezinhos (40 ml). Confira abaixo mais informações sobre o produto e os comentários de quem já comprou a cafeteira.

O que diz a Oster sobre a cafeteira?

Permite que você programe o preparo do café até 24 horas antes do consumo;

Possui timer inteligente e com desligamento automático;

Jarra de vidro com capacidade de 1,2 litros e indicador de nível;

Promete manter o café aquecido por até duas horas depois de pronto;

Com filtro reutilizável;

Potência de 800W.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o produto tem uma avaliação média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores consideraram a qualidade e praticidade da função programável como os principais pontos positivos da cafeteira.

Produto de ótima qualidade e com bom acabamento. Mantém o café quente por bastante tempo e é super rápida para preparar. Agiliza muito o café da manhã! Tom

A Cafeteira Oster programável é maravilhosa. Acordamos com o café já sendo coado, enquanto isso, nós nos arrumamos e nos preocupamos com o horário e em colocar a criança pronta para a escola. Muito prática! Mantém o café quente durante 2h e desliga sozinha, é só colocar na garrafa se sobrar assim que desligar ou antes mesmo. Perfeita! João

Melhor aquisição que poderia ter feito em quesito eletrodomésticos. A função de programar funciona perfeitamente bem, cumpre o prometido. O café passa super quente, e se mantém bem por uma horinha em média. Francine D'Agustini

Excelente! Nunca antes havia comprado uma máquina tão útil. Acordar com seu café pronto não tem preço. Dauri Silva Brito

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram a alça do coador, a temperatura do café e problemas com a jarra de vidro. Confira os comentários:

Cafeteira no geral ok, mas para colocar água nela é bem ruim. Se usar a própria jarra, sempre vaza e você nunca consegue colocar toda a água da jarra. Não tem como virar a jarra toda. Mau planejada. Mas funciona bem. Erika Werninghaus

Produto de fácil utilização, porém, muito cuidado quando for manusear a jarra de vidro. Ela é bem frágil. A parte que mantém o café aquecido depois de pronto, achei que ela passa um pouco do ponto, e acaba dando aquela leve fervida no café (cuidado em dias quentes principalmente). Nos demais quesitos, ela cumpre perfeitamente o prometido. Design bonito e o timer é bem intuitivo. Fábio

O único ponto de melhoria seria na alcinha que levanta o coador, pois é bastante sensível em comparação à máquina toda. Katia

A cafeteira é excelente, bonita e com bom acabamento, excelente medidor, fácil de limpar e o sistema programável é muito simples de ser utilizado (sem contar que é muito bom). O único porém, para o meu gosto, é que o café não sai extremamente quente (sai bem quente, vai agradar a maioria), mas nada que escaldar a xícara/copo não ajude. Ademais, vale cada centavo. João

