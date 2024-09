Vini Jr. é indicado à Bola de Ouro; lista é dominada por Espanha e Real Madrid

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o único brasileiro na lista de 30 candidatos à Bola de Ouro, divulgada nesta quarta-feira (4) na televisão do jornal francês L'Équipe, mas com boas chances de vencer.

Pela primeira vez em 21 anos nem o argentino Lionel Messi, atual vencedor deste prêmio, nem o astro português Cristiano Ronaldo foram incluídos.

Messi, que no ano passado ganhou a Bola de Ouro pela oitava vez em sua carreira, um recorde, está fora da corrida para ganhar o prêmio individual de maior prestígio do futebol, concedido por um júri formado por jornalistas que representam as 100 melhores nações do futebol no ranking da Fifa.

O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain, que hoje veste as cores do Inter Miami, fez parte da seleção argentina campeã da Copa América-2024, mas aos 37 anos teve menos impacto nesse triunfo da 'Albiceleste'. Ele deixou a final aos 66 minutos de jogo devido a uma lesão no tornozelo.

O português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que tem 39 anos e está 'exilado' desde 2023 na Arábia Saudita, onde veste as cores do Al-Nassr, tampouco foi incluído.

Os demais grandes nomes do futebol estão presentes nesta primeira pré-seleção em que se destacam os jogadores da Espanha, campeã da Eurocopa, e do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões.

O atacante Vinícius Júnior parece o favorito depois de brilhar na conquista do 15º título de campeão europeu do gigante da capital espanhola. Se ele for premiado, será o primeiro brasileiro desde Kaká, que foi eleito melhor do mundo no distante ano de 2007.

Mas outros nomes do clube 'merengue' também apareçam na pré-seleção, como o inglês Jude Bellingham, o uruguaio Federico Valverde e o estreante Kylian Mbappé.

Tampouco foram esquecidos o norueguês Erling Haaland, campeão da Premier League com o Manchester City, e o inglês Harry Kane, astro do Bayern de Munique e vice-campeão da Eurocopa com sua seleção.

Também aparece entre os 30 indicados o argentino Lautaro Martínez, que conquistou o 'Scudetto' pela Inter de Milão e o bicampeonato da Copa América pela Argentina com um gol seu na prorrogação da final contra a Colômbia.

- Espanha com maior presença -

A Espanha, campeã da Euro, tem seis representantes na lista: Dani Carvajal, Alejandro Grimaldo, Dani Olmo, Rodri, Nico Williams e Lamine Yamal.

Em relação aos treinadores, os favoritos parecem ser o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid) e os espanhóis Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) e Luis De la Fuente (seleção espanhola). O técnico argentino Lionel Scaloni, o espanhol Pep Guardiola (Manchester City) e o italiano Gian Piero Gasperini (Atalanta) também estão na lista de indicados.

Na lista de candidatos ao troféu Yashin de melhor goleiro estão o espanhol campeão europeu Unai Simón e o argentino campeão da Copa América Emiliano Martínez.

Quanto ao futebol feminino, a espanhola Aitana Bonmatí espera levar o bi da Bola de Ouro, que conquistou pela primeira vez na edição anterior. Sua companheira de equipe no Barça, Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2022, também está na lista de candidatas.

A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, e a zagueira Tarciane, do Houston Dash, foram as únicas brasileiras incluídas na lista das 30 concorrentes a melhor jogadora. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, foi indicado para Treinador do Ano.

A cerimônia de entrega dos prêmios, apresentada pela revista France Football, será realizada no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

