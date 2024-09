Starlink recua e começa a bloquear acesso ao X

(ANSA) - BRASÍLIA, 04 SET - A Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário Elon Musk, iniciou o bloqueio do acesso à rede social X, antigo Twitter, em cumprimento a uma determinação unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (4) pelo portal UOL, um representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que a empresa começou a restringir o acesso à rede na terça (3) e deve concluir a operação em poucas horas.

A decisão do STF ordena a suspensão do X até que a empresa designe um representante legal no Brasil e quite as multas acumuladas nos últimos meses por não ter removido perfis com conteúdo golpista.

No último domingo (1º), a Starlink havia declarado que só cumpriria a determinação de tirar o X do ar se suas contas e bens fossem desbloqueados, mas depois recuou. A empresa conta com cerca de 225 mil usuários no Brasil e classificou o bloqueio de seus recursos como "inconstitucional". (ANSA).

