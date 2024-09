Porto Alegre terá pedalada 'italiana' em 15 de setembro

PORTO ALEGRE, 4 SET (ANSA) - Por ocasião do Dia do Esporte Italiano no Mundo, o Consulado-Geral do país em Porto Alegre, em colaboração com o clube de ciclismo PedAlegre, promove a quinta edição do evento Giro Italia.

O passeio ciclístico acontecerá no dia 15 de setembro, na capital gaúcha, com ponto de encontro na Praça Itália e saída marcada para 10h, e atravessará o centro histórico da cidade.

Os primeiros 300 ciclistas que chegarem receberão uma camiseta oficial da iniciativa. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.