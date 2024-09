'Te satisfaz e não reclama': Ingrid Guimarães viraliza com vídeo de sex toy

A atriz Ingrid Guimarães postou um vídeo nesta semana que viralizou nas redes sociais, mostrando seu novo sex toy desenvolvido em conjunto com a marca A Sós: o Magic Rabbit. "Aquele companheiro de todas as horas, que te satisfaz e não reclama", diz a descrição do vídeo publicado no Instagram da artista.

Na publicação, que já conta com mais de 400 mil visualizações, Ingrid aparece praticando yoga, caminhando na esteira, digitando no notebook, comendo à mesa e recebendo uma massagem nas pernas, tudo na companhia do estimulador de clitóris. A publicação recebeu comentários de famosos, como Preta Gil. "Tenho e amo", escreveu a cantora. Já a atriz Carol Castro comentou: "Essa cor eu não tenho. Quero".

Encontrado à venda a partir de R$ 336,96, o lançamento é uma das opções para quem deseja comemorar o Dia do Sexo, na sexta-feira (6). Confira adiante o que a marca diz sobre o produto.

O que diz a marca A Sós sobre o produto?

É um brinquedo sexual três em um: tem sugador no seu bocal, vibração nas orelhas e língua vibratória na parte de baixo;

É multivelocidade: tem sete estágios em cada uma das três funções;

Possui dois motores;

Acompanha uma bag de algodão, uma lata personalizada e um chaveiro;

Feito de silicone antialérgico;

É recarregável através de cabo USB (incluso);

A primeira carga é de quatro horas;

Depois disso, a recarga completa é feita em uma hora, para um tempo de uso aproximado de 50 minutos;

Tamanho: 13,4 cm x 3,6 cm;

Resistente à água, permite uma higienização simples;

Antes de usar pela primeira vez, higienize-o com sabonete neutro ou com um saneante sem enxágue para vibradores;

Seque com papel toalha descartável ou deixe secar naturalmente.

É leve, divertido e de altíssima qualidade. Escolhi pessoalmente cada detalhe, das funções até a cor lilás, minha cor favorita. Acompanhei tudo de pertinho.

Ingrid Guimarães, em mensagem incluída na descrição do produto

