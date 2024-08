BNDES aprova R$486,7 mi para Sigma em projeto que visa ampliar produção de lítio

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de 486,7 milhões de reais para a Sigma Mineração implantar uma unidade de beneficiamento de lítio de forma sustentável, informou o banco nesta quinta-feira em comunicado.

O projeto terá como objetivo aumentar a capacidade produtiva de 270 mil toneladas por ano de concentrado de lítio para 520 mil, na unidade da Sigma em Itinga (MG), que integra o projeto Grota do Cirilo da mineradora, segundo o banco. O investimento total somará 492,4 milhões de reais.

"Considerado de carbono líquido zero, o projeto não utiliza químicos nocivos no processo, não há formação barragens de rejeitos (o empilhamento é somente a seco), não há uso de água potável (água será reutilizada) e a energia utilizada provém de fonte limpa (hídrica, eólica e solar)", afirmou o BNDES.

Os recursos virão do Novo Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), que é gerido pelo BNDES, com orçamento de 10,4 bilhões de reais, cujo objetivo é apoiar a implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e à adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos.

(Por Marta Nogueira)