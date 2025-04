Ao lado de Lula, comandante defende imparcialidade nas ações do Exército

O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, defendeu hoje que as ações dos militares devem ser pautadas na "imparcialidade" e no "profissionalismo".

O que aconteceu

Ao lado de Lula, o comandante exaltou as Forças Armadas e a atuação dos militares em enchentes e incêndios. "Nossa fortaleza, como instituição de Estado, integralmente devotada à missão constitucional, decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar as nossas ações", afirmou.

As declarações ocorreram durante a cerimônia do Dia do Exército. É o terceiro ano consecutivo em que o presidente Lula participa do evento —desta vez, a data ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, incluindo outros militares, se tornarem réus por tentativa de golpe de Estado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). No sábado, a instituição completa 377 anos.

Em seu discurso, Paiva defendeu mais verba para a Defesa. De forma discreta, o comandante afirmou que os investimentos para a área têm crescido pelo mundo, o que sugere ao Brasil uma "atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição".

Além de Lula, os ministros José Múcio (Defesa) e general Marcos Antônio Amaro (GSI) participaram da cerimônia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ficou ao lado do presidente. O comandante do Exército, entretanto, foi o único a discursar.

O evento também teve a presença de generais do governo Bolsonaro. Na tribuna principal, estavam os generais Fernando Azevedo e Silva e Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que também é senador. O ex-presidente demitiu o primeiro e nunca demonstrou total confiança em Mourão, que era seu vice.

A defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar ameaças híbridas, difusas e multidimensionais, que não se manifestam claramente como os conflitos convencionais do passado

Citamos as ações emergenciais por ocasião das enchentes e incêndios florestais de 2024, quando nossos soldados mobilizaram a linha de frente, resgatando vidas, prestando socorro e reconstruindo bairros e cidades. Essa postura humanitária da instituição confirma, claramente, a vocação permanente de servir ao Estado e, em especial, de servir aos brasileiros, pois, em síntese, o Exército é brasileiro igual a você.

Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército