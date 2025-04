Wall Street abre em baixa após novas restrições à exportação de chips nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quarta-feira, com o Nasdaq liderando as perdas, depois que a Nvidia sinalizou cobranças acentuadas com os novos controles dos Estados Unidos sobre as exportações de chips para a China, a mais recente escalada na guerra comercial global.

O Dow Jones caía 0,47% na abertura, para 40.179,49 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 1,13%, a 5.335,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,92%, para 16.499,693 pontos na abertura.

(Por Lisa Pauline Mattackal em Bengaluru)