Não cabe ao STF e a Moraes cobrarem embaixada da Espanha, diz ex-embaixador

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), passou do ponto ao exigir explicações da embaixada da Espanha após ser negada a extradição de um influenciador bolsonarista, disse o ex-embaixador Rubens Barbosa em entrevista ao UOL News hoje.

Moraes suspendeu a extradição de um búlgaro preso a pedido do governo espanhol como uma resposta à negativa do país em extraditar o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. O ministro do STF alegou que a Espanha desrespeitou o requisito de reciprocidade.

É um pouco demais. Essas notificações são feitas pelo Itamaraty. O Supremo deveria ter encaminhado esse pedido para o Itamaraty.

Essa é uma questão jurídica e não deve caminhar para a área diplomática. O fato de o Supremo ter interpelado o embaixador na Espanha não está dentro das regras. Dificilmente o embaixador espanhol responderá. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Barbosa ressaltou que Moraes deveria ter procurado primeiro o Itamaraty, que serviria como um mediador para a questão, em vez de falar diretamente com a embaixada da Espanha.

O normal seria o ministro do Supremo pedir ao Itamaraty para comunicar ao embaixador da Espanha sobre as explicações. Quem deve julgar se deve ou não fazer [o encaminhamento do pedido] deve ser o Ministério das Relações Exteriores.

A comunicação entre o Supremo brasileiro e o espanhol é diferente. Em princípio, pelo que sabemos, não cabe ao Supremo interpelar o embaixador da Espanha. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Veja a íntegra do programa: