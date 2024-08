Sengés (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Sengés (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Sengés (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abeijes Ben 10 - 44250 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ademir - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Adrian Ferreira - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Aguinaldo Verdureiro - 10110 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Anario - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Angela da Farmácia - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Antônio Carlos - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Baianinho - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Beth - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bia Debora Beatriz - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Brandao - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Canário - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cangainha Coração Povão - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Cantor Jeremias - 15633 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlão - 11321 - PP - Aguardando Julgamento

Carlinhos Barbeiro - 11567 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos Messias - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Celia do Copo - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Celsão - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Chico do Berto - 11595 - PP - Aguardando Julgamento

Chiquinho - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Claudinho - 43803 - PV - Aguardando Julgamento

Claudinho do Taxi - 10103 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudir Borracheiro - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristina Felix - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dani Padilha - 12389 - PDT - Aguardando Julgamento

Daniele Doria - 11357 - PP - Aguardando Julgamento

Davizinho - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Dedé Cardozo - 12002 - PDT - Aguardando Julgamento

Diretor Marcio Padilha - 55432 - PSD - Aguardando Julgamento

Douglas Messias - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Edina Morena - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eliamara Rodrigues - 43457 - PV - Aguardando Julgamento

Eliezer Jorge de Lima - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Elizeu Bacana - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Eneias Rodrigues - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Erica da Igreja - 15312 - MDB - Aguardando Julgamento

Erotilde - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Eurico Moreira - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Everaldo Podao - 10432 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fatima Alves - 15223 - MDB - Aguardando Julgamento

Fran Oliveira - 30023 - NOVO - Aguardando Julgamento

Franco Lagarto - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Ge Mello - 10246 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Genilson - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Girdo Espetinhos - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

James Werneck - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Jamil Alves Menezes - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jesse Brizola - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joao Batista - 12856 - PDT - Aguardando Julgamento

Joao Vaz - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Karol Rogerio - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ledí - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Leh - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Leo da Saude - 10107 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Loro Serralheiro - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Lucas Joly - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lucineia - 10268 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos Cabelin - 15264 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcio Costa - 30321 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcio Santos - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Mari - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Mariane Gaia - 55651 - PSD - Aguardando Julgamento

Mario Wilson Gonçalves - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Marreco - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Natali Oliveira - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Neizinho Ferreira - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Neli Teodoro - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Nelice Lopes - 55510 - PSD - Aguardando Julgamento

Nery Motorista da Saúde - 40567 - PSB - Aguardando Julgamento

Nina do Pátio - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Orlando Fernandes - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Pakinha - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Pastor Darci - 55567 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Walter - 13126 - PT - Aguardando Julgamento

Patricia Agente Comunitário - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulinho - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Paulo Jardim - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Paulo Pruenca - 30153 - NOVO - Aguardando Julgamento

Petinho da Borracharia - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Piazinho - 44450 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Policial Nilson - 55190 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Eder - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Jean da Silva - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Celi - 30519 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professora Rosilena - 20377 - PODE - Aguardando Julgamento

Raiane do Pombo - 10510 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Renata Branco - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renilson da Saúde - 40500 - PSB - Aguardando Julgamento

Rodolfo Fisioterapeuta - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rogerio Licão - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Rosana Santos - 15227 - MDB - Aguardando Julgamento

Rosemeire Ribeiro - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Rubinho - 11551 - PP - Aguardando Julgamento

Salgadinho - 43210 - PV - Aguardando Julgamento

Sandra Filha da Divina - 15146 - MDB - Aguardando Julgamento

Sheila Santos - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sih Oliveira - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Silvane Vieira - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sueli Santos - 30800 - NOVO - Aguardando Julgamento

Suzi da Vila - 12150 - PDT - Aguardando Julgamento

Thiago Carvalho - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Tico do Brauna - 11525 - PP - Aguardando Julgamento

Traci Mototaxi - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Vanderleia do Postinho - 20567 - PODE - Aguardando Julgamento

Wagner Ribeiro - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wallan do Raio X - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zacarias Neto - 44852 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Zeneide Medeiros - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

