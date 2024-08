Matinhos (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Matinhos (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Matinhos (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelia Amiga Solidária - 10500 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adelino - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Adilce Correia - 36321 - AGIR - Aguardando Julgamento

Adriane - 35763 - PMB - Aguardando Julgamento

Adriano Alves - 27244 - DC - Aguardando Julgamento

Alex Lima - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex Pacheco - 36311 - AGIR - Aguardando Julgamento

Alex Sandro - 40244 - PSB - Aguardando Julgamento

Alexandre Danda - 70477 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Alfredo Ribeiro - 13303 - PT - Aguardando Julgamento

Allison Santos - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Almir - 15353 - MDB - Aguardando Julgamento

Ana da Enfermagem - 28192 - PRTB - Aguardando Julgamento

Anderson Gás - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Andressa Horbatiuk - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Andressa Santos - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Aranha O Herói de Matinhos - 70077 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Avelino Galo - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Bea Nogueira - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Belair Neto - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Benê - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Beth Rosa - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Biavatti - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Bolinha - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Bruno Andrio - 77717 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cabo Alexandre - 11190 - PP - Aguardando Julgamento

Carlinhos - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Carlos Marim - 15300 - MDB - Aguardando Julgamento

Carlos Uber - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Carol Costa - 28155 - PRTB - Aguardando Julgamento

Cassiano Píccoli Anão - 25007 - PRD - Aguardando Julgamento

Cassio do Rede - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Celi da Fox - 23128 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Celio Amorim - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

César - 13800 - PT - Aguardando Julgamento

Cindy Messias - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Cintia Pliszka - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudemir Chagas - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Claudio Uber - 35523 - PMB - Aguardando Julgamento

Cristiane Amaro - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Croft Passos - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Damaris da Jardinagem - 27118 - DC - Aguardando Julgamento

Damasceno - 36138 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dan - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Daniel Cortes - 25197 - PRD - Aguardando Julgamento

Daniel Marceneiro - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Dany Modas - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Débora Corretora - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dedé Soares - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Deva Cantor - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dicesar - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dick do Ferro Velho - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Dione Florencio - 33153 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dirce Nascimento - 15153 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Gerson Jr - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Paulo Poli - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Edinho Thaler - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Edneia da Imobiliária - 27127 - DC - Aguardando Julgamento

Eliane Braga - 55206 - PSD - Aguardando Julgamento

Elias Gomes - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Elton Lima (filho do Beiço) - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Eneide - 35131 - PMB - Aguardando Julgamento

Fala Patrão - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Flavia Falaschi - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Francesca Gaúcha - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Fuscão do Pastel - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Geisa Correia - 77041 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Geno Fuba Sanglard - 20012 - PODE - Aguardando Julgamento

Geraldo Fermino - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Giani Guarda - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Glauce Funke - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gordinho do Ferro Velho - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Herton Júnior - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Hirman da Saude - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Investigador Renacir - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jailton Segurança do Trabalho - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Jair Pescador - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Jane do Salgado - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Japones da Saude - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Jean Bt - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jhow Costa - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jo da Praia Grande - 40228 - PSB - Aguardando Julgamento

Jô da Ufpr - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jô Matos - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Joana D Arc - 25159 - PRD - Aguardando Julgamento

Jorge Solução - 33733 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Josi Santoro - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Juliano Leite - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Julio Eletricista - 23124 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Julio Rosa - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Karol da Ufa - 28456 - PRTB - Aguardando Julgamento

Kaue Nomax - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Lagarto Pescador - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Lanzoni - 30888 - NOVO - Aguardando Julgamento

Leandro Bertoti - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Leandro Freire - 33213 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Leanndro Brasilia - 11321 - PP - Aguardando Julgamento

Lécio - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Leleu - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lelo - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Leno Lima - 77012 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Leo Cabelereiro - 23130 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Leo Heyu - 70210 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lethicya Oliveira - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Lore do Saint Etienne - 40023 - PSB - Aguardando Julgamento

Lu Ribeiro - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Lu Telefonista - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Luana Studio Sonho de Menina - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Lucas Pesco - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Luciano Fênix - 25033 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz Teixeira - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maikon do Espetinho - 20023 - PODE - Aguardando Julgamento

Maka - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Manequinho - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Mara Souza - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcao do Povo - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Marcelo Filho - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Marcelo Perucci - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marci Abreu - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Márcia Silveira - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Marcinho - 36888 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcinho Jacare - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marcio do Seda - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcio Ramos - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Marcos Edil - 30655 - NOVO - Aguardando Julgamento

Maria Cristina - 25753 - PRD - Aguardando Julgamento

Maria Lucia - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maria Tumolo - 70159 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Maria Viola - 35078 - PMB - Aguardando Julgamento

Mariana Dourado - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Marília dos Eventos - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Marina Massagista - 23129 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marisa Meira - 33256 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Martinha Anacleto - 11177 - PP - Aguardando Julgamento

Max Moreno - 77090 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maycon do Açai - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Michel da Ambulancia - 22192 - PL - Aguardando Julgamento

Michel da Peixaria - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Michelle Uber - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Miguel Bombeiro - 11193 - PP - Aguardando Julgamento

Milton Pires - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Myllene Ribeiro - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nahana Pereira - 20007 - PODE - Aguardando Julgamento

Nando - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Nani - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Néia Rosa - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Neila Enfermeira - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Nelinho Lourenço - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ney do Taxi - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Nivea Gurski - 30678 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pajé - 35193 - PMB - Aguardando Julgamento

Pastor Antonio - 23125 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Pastor Batista - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Pastor Claudio Duarte - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Pastor do Pão - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Jango - 13377 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Nick Lobato - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor Silvio Costa - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastora Mirian - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Patricia Liotti - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Patricia Peres - 77369 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paty Saúde - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulinha Escolar - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pedrinho do Dora - 13955 - PT - Aguardando Julgamento

Pedrinho do Pico - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pedro Mingareli - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pedro Netto - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Polaco Pedreiro - 33125 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Prof Clemar da Auto Escola - 25170 - PRD - Aguardando Julgamento

Prof Purga - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professor Adriano Bianconi - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Claudio Muraro - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Professor Kayan - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Kim - 11532 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Mario Braga - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Nilton - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Victor Gabriel - 65007 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professora Cida Reis - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Emanuelly Ramos - 45031 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Hellen - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Leticia - 55987 - PSD - Aguardando Julgamento

Rafa Magrão - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Rafael - 77034 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rafael Veiga - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Raul Rangel - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Renato Policia - 45190 - PSDB - Aguardando Julgamento

Rô Sanepar - 23127 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Roberto da Vila Nova - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Roger Tavares - 28007 - PRTB - Aguardando Julgamento

Roque Sozo - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Roselia Baixinha - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Salomão - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Sampaio - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Sandra Claro - 70753 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandro do Gas - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Sargento Passos - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Sergião do Povo - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Serginho do Posto - 15155 - MDB - Aguardando Julgamento

Serginho Mariscão - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sergio Bagre - 28111 - PRTB - Aguardando Julgamento

Sidenei Tostado - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Sidney Silva - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Simone Silva - 44007 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Solani Santos - 44900 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Suelen Afonso - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sueli Santos - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tati Dallegrave - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Teimosão - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Teixeira - 70370 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Thais do Tabuleiro - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tia Ade - 40878 - PSB - Aguardando Julgamento

Tia Lucia - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valdecir Filho do Afonso - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vanessa Goncalves - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Vantuir - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Vera Malaquias - 22228 - PL - Aguardando Julgamento

Verinha - 11737 - PP - Aguardando Julgamento

Wagner Vieira - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Willian da Juventude - 23126 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Zé do Salgado Truber - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Zilo do Brasão - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

