Ibiporã (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Ibiporã (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Ibiporã (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adri A Negona do Lanche - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Agnaldo da Cultura - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aline Cristina - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Altair da Segurança - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Amilton Japonês - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Arão Machado - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ari Ibiporã Solidária - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Aristeu - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Augusto Semprebon - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bacarin - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bembem - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Bia do Bombom - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Brunão da Furgão - 20025 - PODE - Aguardando Julgamento

Bruno Conty - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlos Kai Kai - 55610 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlos Supervisor - 15456 - MDB - Aguardando Julgamento

Celso Lp - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cesinha do Ceasa - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Chimentão - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Chokito - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cinthia Casagrande - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Claudio Gozzo - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Cleitinho do Povo - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Damião do Conselho - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Darcy Luiz Fiscal Ambiental - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Debby Rocha - 35193 - PMB - Aguardando Julgamento

Diandra Gomes - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Dieguinho da Furgão - 55700 - PSD - Aguardando Julgamento

Diogo Galo - 45007 - PSDB - Aguardando Julgamento

Diva - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Djalma - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Djalma Moura - 13288 - PT - Aguardando Julgamento

Dorvanilo Nilo - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Bruno Cembraneli - 22678 - PL - Aguardando Julgamento

Dra Carolina Sacca - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Elton Braga - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fabio Campos - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Fernandinho dos Panfletos - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fernando Santos - 20431 - PODE - Aguardando Julgamento

Flor do Norte - 12102 - PDT - Aguardando Julgamento

Fran do Pet - 35522 - PMB - Aguardando Julgamento

Gaguinho Palmeirense - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Garboza Cem Juízo - 40100 - PSB - Aguardando Julgamento

Gilson Mensato - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Guilherme Santiago - 35055 - PMB - Aguardando Julgamento

Gustavo Rabelo - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Hugo Furrier - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Ilseu Zapelini - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Irani do Sofá - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Izabel Leite - 40787 - PSB - Aguardando Julgamento

Jack Bitiati - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Jajá O Abençoado - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Jefferson Maciel - 12121 - PDT - Aguardando Julgamento

João da Farmácia - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João da Reciclagem - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

João Indio - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Jordão da Van - 22055 - PL - Aguardando Julgamento

Jose Pedro Estofados - 15158 - MDB - Aguardando Julgamento

Jose Roberto Alves - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Junior - 45001 - PSDB - Aguardando Julgamento

Karina Filha do Celso Cuiu - 15788 - MDB - Aguardando Julgamento

Karol Tattoo - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Kde Tayre - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Keila Zeladora - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Keli de Lima - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lafayette - 77890 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lu da Auto Escola - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luan Eletricista - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Lurdinha do Povo - 10525 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mara Almeida - 11165 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelo Felix - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcos Batista - 13015 - PT - Aguardando Julgamento

Maria Galera - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Marquinhos Car - 43643 - PV - Aguardando Julgamento

Marquinhos Motorista - 35560 - PMB - Aguardando Julgamento

Matheus - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Matheus Barroso - 11369 - PP - Aguardando Julgamento

Miguel da Casa Pronta - 11475 - PP - Aguardando Julgamento

Miltinho das Casinhas - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Mima - 20712 - PODE - Aguardando Julgamento

Miro Despachante - 15017 - MDB - Aguardando Julgamento

Mônia da Causa Animal - 20015 - PODE - Aguardando Julgamento

Natinho do San Rafael - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Nega Neia - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Neuza Sá - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Newton Silva - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Nil Candido - 44205 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nogueira Som - 43043 - PV - Aguardando Julgamento

Osvaldo da Coleta - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paola Scussel - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Pastor Bruno de Oliveira - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Paulão da Breizer - 35011 - PMB - Aguardando Julgamento

Paulinho da Zona Sul - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Pavão da Auto Elétrica - 40119 - PSB - Aguardando Julgamento

Prof Abreu - 10510 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Sandra Pelisson - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Mohamed - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Ana Paula - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Angela Garcia - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Fatima - 40177 - PSB - Aguardando Julgamento

Professora Iluã - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Joyce da Silva - 55757 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Leonir - 20012 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Marcia - 10970 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rafael da Farmácia - 55660 - PSD - Aguardando Julgamento

Rafael Eik Ferreira - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Raquel Teixeira - 45457 - PSDB - Aguardando Julgamento

Roberto Oriente - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Roberval Baixinho - 11066 - PP - Aguardando Julgamento

Rodrigo Montini - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandra da Ong - 40258 - PSB - Aguardando Julgamento

Sansão - 45455 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sargento Alan - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sergio Caus - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Silvia da Ong - 11470 - PP - Aguardando Julgamento

Simone Mona - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sol Lourenço - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Taiza Silva - 77399 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tati do Jamil Sacca - 35121 - PMB - Aguardando Julgamento

Tato Marques - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tiâo dos Móveis - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Tina da Auto Escola - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vera - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Vilma Krol - 55551 - PSD - Aguardando Julgamento

Vitor do Hospital - 44612 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Wesley Cardin - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Wilson da Anjus - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Yeda Almeida - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Zé Mario do Raio X - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Zezinho Estoril - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Zézinho Pintor - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

