Guaraqueçaba (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Guaraqueçaba (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Guaraqueçaba (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abelardo - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adenir Pires - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriana do Costão - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Anesia - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruninha - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Carioca do Superagui - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Carlinhos - 40300 - PSB - Aguardando Julgamento

Carolina - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cassiano - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Celio Amálio - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cesinha do Costão - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Chelo da Saúde - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Ciro da Ilha das Peças - 44160 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudete Belo - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Claudio do Mopear - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

David Modesto - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Dener José - 12969 - PDT - Aguardando Julgamento

Denise Cunha - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Dinarte do Superagui - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Disnei - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dona Nair - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Dr Mario - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Edgard - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Edvaldo da Popunha - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Eliel do Almeida - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Elton Mendes - 15655 - MDB - Aguardando Julgamento

Elzili Scharman - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Ester Correa - 77567 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fernanda - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fernando Lanches - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Franciele - 20268 - PODE - Aguardando Julgamento

Geiza do Peixe - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Georgina Cardoso - 55223 - PSD - Aguardando Julgamento

Gersinho do Povo - 77479 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gilmar do Tibicanga - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Isabel Martins - 15679 - MDB - Aguardando Julgamento

Isaías Paiva - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ivanfrança - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivonete Galdino - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Jefinho Barboza Rosa - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao Luiz - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

João Moreira - 55182 - PSD - Aguardando Julgamento

Josiele Salustiano - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Juca - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Julhardy Filho do Barriga - 10625 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior Lima - 44337 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lauriana - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Lilian Padovani - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucelia Viana - 44963 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciane - 65124 - PC do B - Aguardando Julgamento

Luciane Teixeira - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiz Cambalacho - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marinho - 20344 - PODE - Aguardando Julgamento

Maristela Soares - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marquinhos - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Marta Gonçalves - 12700 - PDT - Aguardando Julgamento

Mateus do Itaqui - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Mauro do Superagui - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Miguel Abalem - 45560 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nair Siqueira - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Neco da Canjioca - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Nego da Ilha das Peças - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nide Peniche - 12369 - PDT - Aguardando Julgamento

Nika - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Niziane da Saúde - 40527 - PSB - Aguardando Julgamento

Oanes Araújo - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Oseias do Itaqui - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Oseias Maia - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Otoniel - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Oziel Pintinho - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Pastor Arnaldo Silva - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor Mauricio - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Pico do Tromomo - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Polaco da Marina do Formar - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Henrique - 13331 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Silvestre Lopes - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Cássia - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Raquel Psicologa - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Renato Reded - 20223 - PODE - Aguardando Julgamento

Romári do Rio Verde - 77223 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rosicler - 45176 - PSDB - Aguardando Julgamento

Samuel do Carmo - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sarah - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sergio - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Simoni - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sueli Cardoso - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Taquinha do Fandango - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Thuca da Saude - 45120 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tito do Rio Verde - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Toto - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vermelho Camarão - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Wilson - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Yasmin Santos - 20121 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.