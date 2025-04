Sesc celebra Dia Nacional do Choro com eventos gratuitos em São Paulo

Neste Dia Nacional do Choro (23), o Sesc 24 de Maio anunciou uma programação extensa para celebrar a data. A data é uma homenagem ao nascimento de Pixinguinha, um dos maiores expoentes do gênero musical que será homenageado na programação.

O projeto Choraço começa nesta quarta-feira com diversas atividades como apresentações musicais, rodas de choro, teatro, dança e outros eventos. Clique aqui e acesse a programação completa.

No total, serão 20 atividades gratuitas ou com preços acessíveis de grupos e artistas de diferentes gerações e regiões apresentando releituras e novas perspectivas, mostrando como o gênero dialoga com o samba, o baião, o frevo, o maxixe, o lundu e até mesmo com o jazz.

As atividades são voltadas para todas as idades com propostas para a primeira infância, como a apresentação Baile no Colo: Choro!, e também para idosos. Outro destaque vai para o grupo Chora - Mulheres na Roda, que traz o protagonismo feminino e negro dentro do gênero.

Também se apresentam Mestrinho, Guinga, Cristovão Bastos, Toninho Ferragutti, Eudóxia de Barros, além de grupos como Sonhos de Lundu, Chora - Mulheres na Roda (RJ), Regional do Motta e Escola de Choro de São Paulo.

A programação se estende para outras cidades com ações nas unidades do Sesc de Santos e São José dos Campos, além de atividades formativas nos Centros de Música do Sesc Consolação e Sesc Vila Mariana.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Correia