Polícia divulga foto do suspeito de matar estudante da USP em São Paulo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou hoje a foto do suspeito de assassinar a estudante Bruna Oliveira da Silva, 28, no bairro de Itaquera, na zona leste da capital.

O que aconteceu

Homem foi identificado, mas nome não foi divulgado. Buscas estão sendo realizadas para localizá-lo, segundo as autoridades. Os investigadores aguardam o resultado dos exames periciais para auxiliar na elucidação do caso.

Polícia pediu a prisão temporária do suspeito. A decisão cabe à Justiça de São Paulo. O UOL procurou o Tribunal de Justiça do estado, mas não houve retorno.

Vídeo mostra estudante sendo atacada. Nas imagens, é possível ver quando o suspeito seguia Bruna de perto pela calçada, e ataca a estudante por trás, e ela tenta resistir. Depois, as imagens não mostram mais os dois. A polícia suspeita de que ele a levou para o local onde a mulher foi morta.

"Morreu como ela mais temia", disse mãe da vítima. Após reconhecer o corpo, Simone da Silva, mãe de Bruna, disse a um grupo jornalistas do lado de fora do Instituto Médico Legal que a estudante lutava pelo fim da violência contra a mulher. "Morreu como ela mais temia, como eu mais temia. Que peguem essa pessoa, porque essa pessoa está solta e vai matar mais", afirmou.

Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado inicialmente como "morte suspeita" no 24º Distrito Policial. Mas foi encaminhado para o DHPP, após serem encontrados indícios de crime no corpo de Bruna.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito porque o nome dele não foi divulgado pela polícia. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Corpo foi encontrado em estacionamento no dia 17 de abril. Vítima estava nos fundos do imóvel na avenida Miguel Ignácio Curi, na Vila Carmosina. O local onde o corpo foi encontrado fica ao lado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e a menos de dois quilômetros do local onde sumiu no domingo.

Bruna estava apenas com roupas íntimas. Ainda não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º DP da Ponte Rasa.

Desaparecimento. Bruna foi vista pela última vez com vida no terminal de ônibus do metrô de Itaquera. Segundo informado pela família à polícia, ela saiu da casa do namorado, no bairro do Butantã, na zona oeste da capital, e voltava para casa quando sumiu.

Ela parou em uma banca de jornal para carregar o celular. De lá, enviou uma mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo, segundo o BO. A mulher deixou de responder mensagens minutos depois, por volta das 22h30, e não foi mais vista.

Vídeo mostra estudante da USP saindo de terminal a pé antes de ser morta. Pelo horário registrado no vídeo, ela deixou o local e minutos depois desapareceu. Nas imagens, é possível ver que a estudante apressou a caminhada ao atravessar um dos trechos do terminal.

Bruna era formada em turismo e cursava pós-graduação na Universidade de São Paulo. Em nota, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP lamentou a morte. "A direção envia os sentimentos aos familiares e amigos", afirmou a faculdade em nota.