UE aplica multa milionária sobre Apple e Meta por violação de legislação digital

A União Europeia (UE) multou a Apple e a Meta Platforms em milhões de dólares e ordenou que as empresas cumpram as regras de tecnologia do bloco, uma medida que corre o risco de aumentar as tensões com o governo Trump, enquanto autoridades da UE buscam negociações comerciais.

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, aplicou na quarta-feira à Apple uma multa de 500 milhões de euros, equivalente a cerca de US$ 570 milhões.

A Meta foi multada em 200 milhões de euros.

A comissão ordenou que a Apple removesse o que considerou restrições técnicas e comerciais à capacidade dos desenvolvedores de aplicativos de informar os usuários sobre maneiras mais baratas e alternativas de comprar produtos digitais fora da App Store da empresa.

A Apple afirmou que recorrerá da decisão, que, segundo ela, é mais um exemplo de como a comissão visa injustamente a empresa com medidas que "são prejudiciais à privacidade e à segurança de nossos usuários, prejudiciais aos produtos e nos forçam a oferecer nossa tecnologia gratuitamente". Fonte: Dow Jones Newswires