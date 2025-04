Ex-agente do Serviço de Imigração do Texas revela como migrantes são deportados nos EUA

No contexto do chamado Plano de Guerra para reduzir o fluxo de migrantes e solicitantes de asilo, lançado pelo governo Trump, a região de El Paso, na fronteira com o México, continua sendo um dos principais pontos de entrada de migrantes irregulares nos Estados Unidos. A RFI entrevistou no local uma ex-agente do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas), órgão responsável por deter pessoas em situação migratória irregular, para entender a estratégia do governo norte-americano.

Com informações de Natalia Olivares, enviada especial da RFI ao Texas

Lupita de la O, ex-agente do ICE, foi uma das primeiras mulheres hispânicas a integrar as Brigadas de Intervenção contra a imigração ilegal e crimes aduaneiros. A RFI a acompanhou até um trecho da fronteira com o México, onde foi erguida uma seção do muro antimigrantes financiado por doações privadas. Parte dessa barreira foi construída em terreno particular, onde foram instalados extensos arames farpados para inibir a passagem de pessoas migrantes.

"Antes do retorno do presidente Trump, os migrantes costumavam andar por aquela área onde o muro termina. De lá, eles voltavam a pé, mas os agentes da patrulha de fronteira os viam e os prendiam. Há uma viatura que se reveza na vigilância. Portanto, sim, é perigoso", afirma a ex-agente.

Limites legais

Segundo dados do governo, em nível nacional, foram 111 mil deportações. As brigadas do ICE reforçaram sua presença para deter suspeitos de estarem em situação migratória irregular. Diante de denúncias de abusos, Lupita de la O destaca os limites legais que os agentes devem respeitar.

"Por lei, os agentes não podem dizer 'essa pessoa, pelo modo como se veste, parece ilegal'. Por outro lado, se forem a um local procurar trabalhadores que não têm documentos de identidade para trabalhar, aí, sim, os agentes podem solicitá-los. E se não tiverem, então podem ser levados", diz ela, citando o Código dos Estados Unidos, título oito, seções 1324 e 1325.

"Se alguém entra ilegalmente no país, sem que um oficial de imigração tenha autorizado sua entrada, pode ser preso. Pode enfrentar acusações federais. Se for preso ? e muitos são ?, são enviados para La Tuna [prisão federal no Texas]. Eles vão para La Tuna para aguardar a sentença. E é de lá que são deportados, quando termina o prazo", explica.

A Patrulha de Fronteira de El Paso informou que, em março, deteve 1.700 pessoas, após uma queda de 4,7% na migração irregular. Ainda assim, El Paso continua sendo uma das regiões com maior fluxo de migrantes indocumentados, depois de San Diego e do Vale do Rio Grande.