Vendas de novas moradias nos EUA aumentam em março

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em março uma vez que os compradores correram para aproveitar a queda nas taxas de hipoteca, mas uma perspectiva econômica sombria representa um desafio para a recuperação do mercado imobiliário.

As vendas de casas novas aumentaram 7,4%, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 724.000 unidades no mês passado, o nível mais alto desde setembro de 2024, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O ritmo de vendas de fevereiro foi revisado para baixo, para uma taxa de 674.000 unidades, em comparação com as 676.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas ouvidos pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam cerca de 14% das vendas de habitações nos EUA, subiram para uma taxa de 680.000 unidades. As vendas de casas novas são contadas na assinatura de um contrato. Elas aumentaram 6,0% em março na comparação anual.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos caiu para 6,65% em março, de 6,76% no final de fevereiro, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Mas a taxa vem subindo desde então, atingindo uma máxima de dois meses de 6,83% na semana passada, uma vez que a política tarifária em constante mudança do presidente Donald Trump alimentou temores de crescimento econômico lento e inflação alta, o que levou alguns economistas a duvidar que o Federal Reserve retomará o corte das taxas de juros em junho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)