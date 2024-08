Barreiros (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Barreiros (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Barreiros (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelino Torres - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriana - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Adriano do Gás - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Alan Meu Povo - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Albênia - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Alexandre Carcará - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Allyson Lopez - 12024 - PDT - Aguardando Julgamento

Álvaro Alves - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Amiga Andréa - 25233 - PRD - Aguardando Julgamento

Amigo Crispim - 25020 - PRD - Aguardando Julgamento

Amigo Nildo - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana de Zeca - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Anny Silva - 20010 - PODE - Aguardando Julgamento

Artur Eletricista - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Biléo - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Boi Velho - 25122 - PRD - Aguardando Julgamento

Carassú Moto Taxí - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Careca - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Cecília Reis - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

César da Rodoviária - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Chico - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

China da Saúde - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Cíntia Daniela - 50550 - PSOL - Aguardando Julgamento

Cláudia Lins - 55355 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudio Montanha - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristiano da Saúde - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Dani da Ação - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Dia da Cooates - 12014 - PDT - Aguardando Julgamento

Dr Márcio Barros - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr. Plalton - 13020 - PT - Aguardando Julgamento

Edjane - 20232 - PODE - Aguardando Julgamento

Elimário - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Erica Vieira - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Érika Cézar - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Esmeralda VIVI - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Fábio da Educação - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Fernanda - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Geno de Baeté - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Givanildo do Salgado - 40140 - PSB - Deferido

Gizelda da Saúde - 11114 - PP - Aguardando Julgamento

Glebson Costa nem - 50050 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gordinho do Povo - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Guiomar - 22551 - PL - Aguardando Julgamento

Hêmile Silva - 50660 - PSOL - Aguardando Julgamento

Henrique do Hospital - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Henrique Produções - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Hozana Giriz - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Kelly - 25622 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão da Prestação - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Davi Barros - 20200 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão do Confeito - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Fábio do Ônibus - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Geno da Sensação - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Ita - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Linho - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Irmao Naldo - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Risonildo Da gorete - 50015 - PSOL - Aguardando Julgamento

Itala Kassia - 40133 - PSB - Deferido

Ivalda Maria - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Ivan Cabeça - 40555 - PSB - Deferido

Izabela Bispo - 22120 - PL - Aguardando Julgamento

Jacineide Linda - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Jailton Almeida - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jdia do Caldo de Cana - 40444 - PSB - Deferido

Jessica - 40321 - PSB - Deferido

Joana de Aritana - 55223 - PSD - Aguardando Julgamento

João Marreca - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

João Neves - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Junior da Antena - 40222 - PSB - Deferido

Júnior da Pizzaria - 50150 - PSOL - Aguardando Julgamento

Kasslany Oliveira - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Katô do Sindicato - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Kell Viagens - 40789 - PSB - Deferido

Kidinho - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Leu do Correios - 22147 - PL - Aguardando Julgamento

Lu da Massa - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Lu da Saúde - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Lucas Lafaiete - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Luciano do Peixe - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Lucy Barbosa - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Luiz - 40777 - PSB - Deferido

Luiz Gonzaga - 13888 - PT - Aguardando Julgamento

Marcelânia da Educação - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Maria da Guarda - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Maro Cassaco - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Marquinhos de Aima - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Mauricio da Venancio - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Mauro Filho do Pãozeiro - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Nego do Camarão - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Nel do Peixe - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Neno da Borracharia - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Niel de Nezinho - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Nize da Massa - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Jairo - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Vicente - 40000 - PSB - Deferido

Paty Festa - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Pedro Ivo Segundo - 40894 - PSB - Deferido

Péricles - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Pipiu Som - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Adauto - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Raquel Maria José Gomes - 18007 - REDE - Aguardando Julgamento

Rayza - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Ricardo - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Rosangela - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Rufino da Saúde - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Salatiel Pedreiro - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Simone - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Tarzan da Obra - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Tio Jhow - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Val Docica - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Vinícius Couto de Dona Marlene - 12015 - PDT - Aguardando Julgamento

Vitoria - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Wadja Leão - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Walter Buarque - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Wilma de Neco - 40123 - PSB - Deferido

Winicius Rodrigues - 50244 - PSOL - Aguardando Julgamento

Xibata - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Xuxu - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Zenildo Fraldas - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.