Araripina (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Araripina (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Araripina (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Aline Torres - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ana Neri - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Ângela de Tião do Gesso - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Arão Silva - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ary - 11224 - PP - Aguardando Julgamento

Aurismar Pinho - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Bobinha Sampaio - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Brádia Professora - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bruno do Morais - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Cacá do Cavalete - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Camilla Sampaio - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Carlos Paixão - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Cássia Lacerda - 40346 - PSB - Aguardando Julgamento

Célia Lima - 20666 - PODE - Aguardando Julgamento

Cição do Sofá - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dácio Eletricista - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Dayelly Lima - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Demazinho - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Diassis Cordeiro - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Diltão do Alto da Boa Vista - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Divona - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Dr Agamenon - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Edésio Medeiros - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Edna Oliveira - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Edsávio Coelho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Elias de Chicão - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Elza Felix - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Eraldo Pereira - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Ernandes Roithima - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Eunice Oliveira - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Evandro Delmondes - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Evani Coelho - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Fabiano do Alto do Adelino - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernandinho Modesto - 40700 - PSB - Aguardando Julgamento

Filêmon Alencar - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Flaviano Leite - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Fran da Santa Rosa - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Francisco Edvaldo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Gedson Silva - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Genecy do Cartório - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Gerby Alencar - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Gessy Suzieh - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Gilberto Pereira - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Giordany Andrade - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Helder Patriota - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Helio Lacerda - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Humberto Filho - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Ilma do Bolo - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Iris Coelho - 20141 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmã Noélia - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Izabel Agente de Saúde - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Janci da CIVIL - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Janine de Goretona - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

João Dias - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

João Doutor - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Joao Erlan - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Joelma Galega - 50550 - PSOL - Aguardando Julgamento

Joelson Pereira - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Jordan da Farmacia - 22223 - PL - Aguardando Julgamento

Juca Griz - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Juliana Defensora da Causa Ani - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Junior de Juraci - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Kaligia Mateus - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Kelemento Mecânico - 50223 - PSOL - Aguardando Julgamento

Leonardo Pereira - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Lourdes do Cavaco - 50330 - PSOL - Aguardando Julgamento

Luciano Belo - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Luciano Capitão - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Luiza Helena - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Mancada do Pipa - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcela Arraes - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelo Batista - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Márcia da CIVIL - 55551 - PSD - Aguardando Julgamento

Marclecio de Souza - 18889 - REDE - Aguardando Julgamento

Maria Delmondes - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Marquel do Meio Ambiente - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Moisés da Metalúrgica - 50540 - PSOL - Aguardando Julgamento

Naicon Arruda - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Neta do Morais - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Nunes Rafael - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulinha da Saúde - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo de Honorio - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Paulo de Zé de Senhor - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Paulo Muniz - 40600 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Vassourinha - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pedro da Chapada - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Sebastião Dias - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Isabel Alencar - 50888 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professora Salvani - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Silvania - 50333 - PSOL - Aguardando Julgamento

Rayolla Martins - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Reginaldo Modesto - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Renato Cirilo - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Renato da Vila - 50789 - PSOL - Aguardando Julgamento

Renato do Bar da Tripa - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Roberio de Tico de Roberto - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Rodrigo Cobrinha - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Romualdo Barros - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Roni da CIVIL - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Ronildo da Lagoinha - 50444 - PSOL - Aguardando Julgamento

Roseilton Oliveira - 55900 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosilda Pereira - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Sansão do Cabelão - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Sileide Sousa - 55015 - PSD - Aguardando Julgamento

Silvano do Morais - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Socorro Pereira - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Solange Sousa - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Suzana Alencar - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Tadeu Braz - 20611 - PODE - Aguardando Julgamento

Teresa Cristina - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Tia Iaria - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Titico de Raimundão - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Tony Poeta - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Vera da Saúde - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Vicente do Ceru - 20345 - PODE - Aguardando Julgamento

Viviane do Sima - 50112 - PSOL - Aguardando Julgamento

Weudes Araújo - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Zé de Toinha - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Zé Fernandes - 50999 - PSOL - Aguardando Julgamento

Zé Verde - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Zezin Vila Real - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

