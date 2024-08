Rolls-Royce zero km de Tom Brady é colocado à venda por uma fortuna

Um Rolls-Royce Ghost 2024 pertencente ao heptacampeão de futebol americano Tom Brady está indo a leilão na internet. O carro tem apenas 204 km rodados em seu hodômetro, ou seja, é praticamente novo. Ainda assim, foi o astro da NFL o responsável pela personalização do modelo.

O que aconteceu

Tom Brady colocou à venda um exclusivíssimo Rolls-Royce Ghost 2024 de sua coleção de carros. O modelo quase não andou desde que foi adquirido por ele, tendo trafegado apenas 204 km.

No momento que este texto foi escrito, o maior lance dado na página oficial do anúncio é de US$ 402.500 (cerca de R$ 2,2 milhões na cotação atual). O arremate vai até sexta-feira.

O Ghost de Brady vem com acabamento Black Diamond no exterior com um interior branco contrastante. Há ainda tapete de lã de cordeiro, um relógio de painel personalizado, mesas para os passageiros traseiros, assentos com massagem na parte de trás e um forro de teto estendido em couro, com teto solar de vidro panorâmico.

O motor é um V12 biturbo de 6.7 litros com transmissão automática de seis marchas e potência de 563 cv. Sua tração é integral e o modelo também conta com suspensão adaptável.

