'Emily em Paris': veja dicas e produtos para copiar a make da personagem

A personagem Emily Cooper, interpretada pela atriz Lilly Collins em "Emily em Paris", esbanja estilo pela capital francesa. E, com a chegada da primeira parte da quarta temporada da série ao catálogo da Netflix, o Guia de Compras UOL separou alguns produtos inspirados na make usada pela jovem executiva.

Não é preciso gastar muito para reproduzir o visual da protagonista—escolhemos itens de maquiagem bem avaliados por consumidores, de diferentes preços, a partir de R$ 21,91. Confira:

Lábios com cor intensa

Se fôssemos espiar o nécessaire de Emily, facilmente encontraríamos alguns batons vermelhos em sua coleção. A protagonista aposta em diferentes tons da paleta, do escarlate ao vinho. Confira a seguir algumas opções de produtos que, além de colorir, também hidratam os lábios.

Cílios volumosos

Outro ponto marcante da make da jovem executiva são os cílios volumosos. Quem deseja garantir o mesmo efeito pode investir em máscaras de cílios que prometem dar um up no volume. Veja adiante produtos que se encaixam nessa categoria e ainda dão mais definição aos fios.

Blush delicado

As maçãs do rosto da personagem, por sua vez, geralmente são destacadas com uma cor suave. Por isso, selecionamos blush em tons de rosa para um ar levemente corado à face.

Tons elegantes de sombra

Por último, ela usa tons mais elegantes de sombra nas pálpebras, como o cinza, principalmente com o efeito esfumado — que pode ser garantido com ajuda de um pincel. Inpirados no estilo de Emily, separamos paletas de sombras de tonalidades variadas, que podem ser usadas do dia à noite.

