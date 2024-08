'Calça apertada', 'parachoque de comunista': as frases do 3º debate em SP

O terceiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela revista Veja nesta segunda (19), foi marcado por ausência de três candidatos e troca de farpas entre Tabata e Marçal.

Tabata x Marçal

A verdade, candidato, é que nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual ao produto estragado. E aí quando a gente olha pro seu redor, o que a gente vê na verdade é a equipe do Doria. Pesquisem quem é o Wilsinho que tá com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça tá mais apertadinha.Então minha pergunta é: você acha que o Bolsonaro lhe rejeita porque você é o Doria 2.0? Tabata Amaral (PSB)

Vamos encerrar o governo Doria agora. Tá dando 10 anos de governo Doria. Inclusive o Doria apoia as mesmas coisas que você, porque vocês são de esquerda. E é muito orgulho ter um Sabará que foi um cara que tirou 3.500 pessoas da situação de rua. E eu quero falar pra você, que tá aqui assistindo, nós vamos ser o governo, que é voltado pro povo. Você, seu filho, vai ter oportunidade. Vocês vão ter educação financeira. Vocês vão aprender inteligência emocional. Pablo Marçal (PRTB)



Candidato, seu plano de governo é o caos na terra, tem bondinho voador, tem prédio de um quilômetro de altura, mas não tem nenhuma menção à pessoas com deficiência, à população de rua, você tem um histórico de ideias irresponsáveis, com consequências graves, fez uma expedição que quase matou trinta pessoas, fez uma maratona que matou um funcionário seu, um reality show que colocou a vida das pessoas em risco, porque agora a população deveria, confiar em você? Tabata Amaral (PSB)

O sistema, ele é todo igual, absolutamente igual, inclusive a Tabata que é parachoque de comunista não precisaria ter vindo hoje porque comunistas-mor não vieram, mas ela tá representando muito bem. Ela só pensou em atacar o tempo inteiro, eles deixaram de vir aqui para ela ter oportunidade de fazer muitas perguntas para mim que eles não gostam de estudar. Pablo Marçal (PRTB)

Eu aproveito para apontar uma coisa que a professora Lúcia França, que é minha candidata vice, trouxe. O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta, não sei se vocês repararam. Ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele, ou só topa responder na rede social, porque com certeza tem uma equipe dando um Google. Tabata Amaral (PSB)

Tabata x Marina Helena

Marina, que você é descolada da realidade, tá claro, para todo o mundo. Até mal dos cobradores você falou, e eu tenho muito orgulho de ser filha de um cobrador de ônibus, então deixa aqui o meu protesto contra a sua fala absurda. Filha de ministro que depois vem dizer que começou a trabalhar com sete anos de idade, mas vamos embora, vamos pra frente. Olhem o meu histórico, a população tá cansada dessa polarização estúpida. Eu defendo o projeto que é bom, eu estudo. É por isso que a esquerda e a direita me atacam com tanta força, porque eu penso com independência e ajo com coragem. Tabata Amaral (PSB)



Ela [Tabata] fez uma calúnia aqui me chamando de mentirosa, que eu tenho um pai ministro, aí eu quero explicar pra vocês. Eu sou filha sim de pais separados e eu vivi numa periferia do maranhão e numa praia de pescadores até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu ralo desde muito cedo desde os 10 anos de idade, eu vendia Natura pra dona Diná que morava em frente à minha casa com muito orgulho. Sempre ralei com 13 anos eu fui violentada e fugi pra casa do meu pai. E aprendi com ele a ralar, a trabalhar. Um cara que veio de baixo, que se fez sozinho. E isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhar pra mudar a minha realidade daqueles que eu amo. E é isso que eu quero fazer por você. Trabalhar por você. Marina Helena (Novo)

Críticas aos ausentes

Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, de virilidade nessa nação, por isso os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então eu tiro o meu chapéu, vou deixar ele aqui porque é de tirar o chapéu mesmo.

Aqui existe um circo armado. O circo ontem num restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam. Inclusive, você vai no meu Instagram agora, PabloMarcal1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana prevendo o que aconteceria aqui nesse debate, e realmente aconteceu. Pode ir agora nesse exato momento para você acompanhar. Inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Pablo Marçal (PRTB)

Primeiro eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, três candidatos, fujões, é isso mesmo, fujões, quem deveria estar abrindo esse debate fazendo a pergunta era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui, pior do que isso, gente, eles todos, os três, tanto Nunes quanto Boulos, quanto da Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram.

Como é que a gente quer para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes, vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade, vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo, vai combater o desperdício do dinheiro público e vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura. Marina Helena (Novo)