Dólar recua frente a iene e euro sobe antes de simpósio de Jackson Hole

Por Rae Wee e Sruthi Shankar

CINGAPURA (Reuters) - O iene subia de forma acentuada nesta segunda-feira e o euro atingiu seu maior valor deste ano, com o dólar recuando amplamente, enquanto investidores se preparam para a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve e o discurso do chair, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole.

A ata da reunião de julho do Fed, na quarta-feira, e o discurso de Powell, na sexta-feira, devem ser os principais impulsionadores do dólar em uma semana que também terá dados de inflação do Canadá e do Japão e leituras do PMI de Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido.

O dólar tinha queda de 0,79% em relação ao iene, a 146,41, depois de ter caído mais cedo para menos de 146 mais cedo.

Analistas atribuíram o movimento à ampla fraqueza do dólar, junto do potencial para mais divergências entre as políticas monetárias dos EUA e do Japão.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, discutirá a decisão do banco central de elevar sua taxa de juros no mês passado quando comparecer a uma audiência do Parlamento na sexta-feira.

"A narrativa da relação entre as taxas certamente está apoiando um dólar mais baixo", disse Colin Asher, economista sênior do Mizuho.

"Powell provavelmente reiterará que os cortes nos juros estão chegando em breve e, muito provavelmente, Ueda dirá que, supondo que o cenário básico continue se mantendo, espera aumentar os juros no Japão."

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,21%, a 102,240.

O euro era negociado a 1,10325 dólar, em alta de 0,04% no dia, tendo atingido seu nível mais forte do ano, de 1,1051 dólar, mais cedo.