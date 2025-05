Latam prevê adição de 444 mil assentos com inauguração de duas bases e mais voos em Brasília

A Latam prevê a adição de 444 mil assentos a partir de agosto, alta de 12% em relação ao mesmo período de 2024. O crescimento será impulsionado pelo incremento de oferta em cinco rotas domésticas saindo de Brasília e a inauguração de duas novas bases de operação, sendo uma em Campinas (SP) e a outra em Parnaíba (Piauí).

A partir de agosto, a aérea terá voos em Campinas. A base no interior paulista receberá uma rota para Brasília, com 21 frequências semanais. No mês seguinte, a companhia inicia a operação em Parnaíba (Piauí), voando para Fortaleza, com duas a três frequências semanais de acordo com a sazonalidade para conectar a cidade ao hub da Latam no Nordeste.

Somado a esse movimento, a operação da empresa em Brasília receberá o incremento de oferta em cinco rotas domésticas a partir de agosto. Serão contempladas as rotas da capital federal para Belo Horizonte/Confins, com aumento de 18 para 21, Rio de Janeiro/Galeão, que irá crescer de 21 para 28, Vitória, de 7 para 14, Florianópolis, de 7 para 14 e Goiânia, aumento de 14 para 21. Todos os números se referem às frequências semanais.

"Os investimentos significativos não apenas fortalecerão a conectividade e a presença da Latam no Brasil e em toda a região, mas também ajudarão a aumentar a presença da companhia no mercado de rotas regionais brasileiras", afirma a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

As vendas de passagens para os novos destinos e rotas terão início

ainda durante o mês de maio.